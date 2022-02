Alle containers met fruit uit Centraal- en Zuid-Amerika die in de haven van Rotterdam aankomen, moeten worden gecontroleerd op drugs, zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag bij VRT. Op die manier kan de invoer van cocaïne volgens hem worden aangepakt.

Samen met zijn Antwerpse ambtgenoot Bart De Wever pleit hij voor een robuustere aanpak van de invoer van de harddrugs via de havens.

Volgens Aboutaleb wordt op dit moment slechts enkele procenten van de fruitcontainers gecontroleerd, maar dit moet wat hem betreft dus naar 100 procent. Hij weet niet hoe die controle in de praktijk moet plaatsvinden. De burgemeester zegt dat de fruittransporten vaak als camouflage van de drugs worden gebruikt.

De twee burgemeesters brachten onlangs een werkbezoek aan Colombia, Panama en Costa Rica. Vanuit deze landen komt veel cocaïne naar de havens van Antwerpen en Rotterdam, die door criminele organisaties als belangrijke doorgangssteden worden gezien.

Op basis van de bevindingen tijdens hun reis doen Aboutaleb en De Wever ook een reeks andere aanbevelingen. Zo vinden ze dat politie en justitie in de havens van Rotterdam en Antwerpen meer capaciteit moeten krijgen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gericht gaan zoeken naar criminele geldstromen.

Betere beveiliging en controle in havens

Aboutaleb en De Wever willen daarnaast dat de havengebieden onder meer met de inzet van kunstmatige intelligentie voortaan beter worden beveiligd. Verder moeten inkomende goederenstromen volgens hen beter worden gecontroleerd. Ook moet er meer contact zijn met de landen waar de drugs vandaan komen, zodat daar al veel kan worden tegengehouden.

De burgemeesters wijzen erop dat vorig jaar in hun havens een recordhoeveelheid coke uit Zuid-Amerika en Centraal-Amerika is onderschept: 90 ton in Antwerpen en 70 ton in Rotterdam. "De invloed van die drugs in onze samenleving is ronduit desastreus: een toename van nietsontziend geweld, crimineel geld dat de economie vergiftigt en weer andere criminele activiteiten financiert, zoals mensenhandel en de handel in wapens", aldus de burgemeesters.