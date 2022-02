Was Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij in mei 2019 drie mensen vermoordde, of had hij toch enig bewustzijn? Die vraag moet maandag bij het hof van Den Bosch beantwoord worden, wanneer het hoger beroep van deze bijzondere zaak van start gaat.

Het bijzondere aan deze zaak is dat H. door deskundigen bij de behandeling in de rechtbank ontoerekeningsvatbaar werd geacht omdat hij aan een psychose zou lijden, maar dat de rechters daar niet in meegingen.

Normaal gesproken wordt zo'n advies van deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) door rechters overgenomen. Toch besloot de rechtbank dit keer anders: Thijs H. kreeg achttien jaar cel en tbs voor de moorden. Wat ging hieraan vooraf?

Eerst de feiten. Drie wandelaars werden in mei 2019 tijdens het uitlaten van de honden neergestoken. Het eerste slachtoffer, een 56-jarige vrouw, viel op 4 mei bij de Scheveningse bosjes in Den Haag. Drie dagen later werd een echtpaar doodgestoken op de Limburgse Brunssummerheide.

De toen 27-jarige H. kon worden aangehouden na een tip van een GGZ-kliniek in Maastricht, waar hij kortstondig verbleef. Drie maanden later legde de man een bekentenis af. Ja, hij had die mensen doodgestoken, maar hij deed dat omdat hij daar 'opdracht' toe had gekregen. Als hij het niet had gedaan, zou zijn familie wat overkomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft het verhaal van H. niet. Op de computer van H. zijn zoekopdrachten gevonden als 'hoe gedraag ik me als psychopaat?' en 'hoe hou ik rechters voor de gek?'. Die zoekopdrachten werden gedaan voordat de steekpartijen plaatsvonden.

Ook bij het kiezen van zijn slachtoffers zou H. weloverwogen keuzes hebben gemaakt. Volgens het OM is het belangrijkste dat, als H. inderdaad last heeft van psychoses, het niet zeker is dat hij daar ook last van had tijdens de steekpartijen.

Volgens deskundigen was er sprake van een ernstige psychose. Tijdens de rechtszaak legden de onderzoekers van het PBC uit dat iemand in een psychose nog wel handelingen kan uitvoeren die voor de buitenwereld als planmatig overkomen, maar dat die dat zeker niet zijn. H. kon volgens hen de realiteit niet meer scheiden van zijn waanbeelden. Conclusie van de deskundigen was dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn daden.

De rechtbank gaf hem desondanks achttien jaar en tbs. De rechters kwamen tot de conclusie dat H. inderdaad last had van psychische wanen, ook tijdens de steekpartijen, maar dat die niet zo ernstig waren dat zijn daden hem niet volledig kunnen worden aangerekend. De rechters oordeelden dat H. zowel straf verdiende als voor zijn geestelijke gesteldheid behandeld moest worden.

Hoe zal het hoger beroep eruitzien? Het is duidelijk dat er opnieuw vragen over de psyche van H. gesteld zullen worden. Twee nieuwe onderzoeken hebben namelijk geleid tot verschillende conclusies: het ene zegt dat H. inderdaad ontoerekeningsvatbaar is en het tweede trekt de psychose van de man juist in twijfel, meldde L1 zaterdag.

Maandag zullen de rapporten worden besproken en worden deskundigen opnieuw gehoord. Het OM zal dinsdag de strafeis uitspreken en dan is het ook de beurt aan de verdediging. Wanneer er uitspraak wordt gedaan is nog niet duidelijk.