Burgemeester Jan van Zanen heeft de onaangekondigde truckersdemonstratie in het centrum van Den Haag zaterdag ontbonden. De politie heeft betogers verzocht weg te gaan. Vanaf 15.30 uur vertrokken de eerste demonstranten met hun vrachtwagens uit het centrum van de hofstad, aldus de politie.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over coronaprotesten.

Aan het einde van zaterdagmiddag zijn vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen luid toeterend vertrokken. Volgens een van de chauffeurs reden ze in colonne naar het stadion van ADO Den Haag, net buiten de stad.

De deelnemers aan de demonstratie lieten rond 16.30 uur via Telegram weten: "De actie wordt op het Buitenhof rustig aan afgebroken. Heb je een vrachtwagen, camper of caravan, blijf dan in de buurt. Voor vandaag zit het er voorlopig op, morgen weer een nieuwe dag."

"Sinds 15.30 uur treedt de politie op en wordt actief gehandhaafd", aldus de gemeente Den Haag. Deelnemers aan het protest die niet vertrekken, riskeren een boete of aanhouding. Ook dreigt de gemeente met het wegslepen van voertuigen. De eigenaren van de voertuigen draaien voor die kosten (306 euro) op.

Volgens een gemeentewoordvoerder hadden de demonstranten alle tijd gekregen om hun boodschap te verkondigen. "De gemeente wil de stad weer goed toegankelijk hebben voor gewoon verkeer, winkelend publiek, ondernemers en openbaar vervoer."

Aan het einde van het protest werd het nog even onrustig en ontstond een opstootje. De politie hield enkele mensen aan. Aan het einde van het protest werd het nog even onrustig en ontstond een opstootje. De politie hield enkele mensen aan. Foto: Regio15

Politie verricht enkele arrestaties

De sfeer was tijdens de blokkade gemoedelijk. De demonstratie verliep vrijwel zonder incidenten. Tijdens het aflopen van de demonstratie was het nog wel even onrustig. De politie te paard joeg een groepje uiteen en deelde enkele rake klappen uit. Het is niet duidelijk of de mensen die zich daar ophielden deel uitmaken van de protestactie. Zeker twee personen zouden gearresteerd zijn.

Ook hebben agenten gedurende de dag een onbekend aantal demonstranten bekeurd, omdat die zich niet aan de verkeersregels hielden. Dan ging het om bijvoorbeeld door rood rijden of tegen het verkeer in rijden. Bij deze mensen ploft binnenkort een boete op de mat, aldus de woordvoerder.

Deelnemers aan de demonstratie Freedom Convoy Nederland blokkeerden zaterdagochtend wegen in het centrum met hun vrachtwagens, auto's, busjes, trekkers en andere voertuigen. Naar schatting ging het om enkele tientallen trucks en enkele honderden kleinere voertuigen. Sommigen hadden ook caravans of aanhangers bij zich.

De deelnemers lieten via hun Telegram-account weten: "Wij blijven hier zolang als het moet, al is het twee weken. Neem je camper, tent of caravan mee en sluit aan", zeiden de betogers tegen hun achterban. Ook ging er een oproep rond: "Wat er ook gebeurt, gebruik geen geweld."