Een 47-jarige hoofdinspecteur van de Landelijke Eenheid is vrijdag aangehouden door de Rijksrecherche op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie naar criminelen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Hij werkte volgens bronnen van het AD als teamchef bij de Dienst Speciale Operaties (DSO) en had in die functie inzicht in alle lopende undercoveroperaties in de onderwereld. De man zou door de mand zijn gevallen door gekraakte berichten van de berichtendienst Sky. Hierdoor kon de politie maandenlang meekijken met berichten van criminelen.

Het OM schrijft dat de hoofdinspecteur vorig jaar mei al buiten functie is gesteld. Hij wordt verdacht van het schenden van het ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en deelname aan een criminele organisatie.

De Rijksrecherche onderzoekt onder leiding van het Landelijk Parket de verdenkingen tegen de man. Hij is vrijdag na zijn verhoor op vrije voeten gesteld in afwachting van het onderzoek.

De Nederlandse politie bestaat uit tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid. De Landelijke Eenheid werkt op nationaal niveau en houdt zich onder meer bezig met de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Ook het beveiligen van leden van het Koninklijk Huis valt onder het takenpakket van de Landelijke Eenheid.