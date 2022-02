Het kabinet besluit dit voorjaar of het gaat onderzoeken wie de rechtmatige eigenaren zijn van koloniale objecten in de rijksarchieven. Dat meldt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) vrijdag na vragen van NU.nl.

Het Nationaal Archief wil graag een zogenoemd herkomstonderzoek, omdat de rijksdienst in de maag zit met persoonlijke eigendommen als foto's en dagboeken die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog door Nederlandse militairen en inlichtingendiensten waren geroofd.

NU.nl meldde vrijdagochtend dat op de Rijksmuseum-tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk geroofde eigendommen te zien zijn als foto's, armbanden en notitieboekjes. Maar terwijl Nederland vorig jaar had beloofd om zogeheten cultuurgoederen uit de Rijkscollectie terug te geven als een land daarom vraagt, geldt dat (nog) niet voor deze spullen.

Dat komt doordat deze spullen niet in de Rijkscollectie zitten, maar deel uitmaken van het rijksarchief. Tot de Rijkscollectie behoren zaken die je veelal in musea vindt, zoals kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en menselijke resten. Het rijksarchief is breder dan dat: het zijn spullen die informatie bieden over de Nederlandse geschiedenis, maar niet per se 'tentoonstellingsmateriaal' zijn.

Pamfletten die Nederland tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog afnam van Indonesische burgers. Pamfletten die Nederland tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog afnam van Indonesische burgers. Foto: Nationaal Archief

Raad voor Cultuur heeft hier niet over geadviseerd

De Raad voor Cultuur had het kabinet eerder geadviseerd geroofde Rijkscollectie-goederen van buitenlandse herkomst desgevraagd terug te geven, maar deed toen geen uitspraak over de rijksarchiefstukken. Staatssecretaris Uslu heeft het adviesorgaan ook niet gevraagd om wat te doen met die objecten. Wel staat ze open voor een gesprek met Indonesië over de rijksarchieven, zegt ze.

Het Nationaal Archief heeft in totaal duizenden foto's, armbanden, notitieboekjes en andere persoonlijke eigendommen van Indonesiërs in beheer namens de Staat. Die zijn onder meer meer te raadplegen in het inmiddels openbare NEFIS-archief, dat inlichtingendienst Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) opbouwde tijdens de onafhankelijkheidsoorlog die van 1945 tot 1949 woedde.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over koloniale geschiedenis

Nationaal Archief wilde dat kabinet zich uitspreekt

"Er zitten inderdaad stukken tussen die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in beslag zijn genomen en waarvan je je nu kunt afvragen of dat toen rechtmatig is gebeurd", zei een woordvoerder tegen NU.nl over het NEFIS-archief dat het beheert.

Daarom wilde het Nationaal Archief dat het kabinet zich uitspreekt over eventuele teruggave aan de rechtmatige eigenaren.

Het Rijksmuseum vindt net als het Nationaal Archief dat het beladen is dat geroofde persoonlijke bezittingen van Indonesiërs zich in Nederland bevinden. Het museum zou graag zien dat Nederland samen met Indonesië de Nederlandse archieven gaat bekijken.