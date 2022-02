Dit weekend gaat het bijna overal in het land een paar graden vriezen, meldt Weerplaza vrijdag. Het blijft zaterdag droog, zondag kan een enkele bui vallen. Op beide dagen zijn er flinke perioden met zon.

Vrijdagavond is het helder en zakt de temperatuur snel. In de nacht naar zaterdag is er weinig wind, waardoor er in de ochtend lokaal kans op mist is.

Het blijft zaterdag de hele dag droog en de zon schijnt flink. Het waait matig uit zuidelijke richting. De temperatuur komt uit op zo'n 7 graden.

In de nacht van zaterdag op zondag is het minder koud. Alleen in het uiterste oosten kan het kwik tot rond het vriespunt dalen.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Paraplu voor de zekerheid mee op zondag

Zondag trekt bewolking over het land en hieruit kan gedurende de dag wat lichte regen vallen. Op de meeste plekken blijft het overwegend droog. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en dit kan met name in het westen tot buien leiden.

De temperatuur ligt zondag tussen de 7 en 10 graden, bij een matige tot krachtige zuidelijke wind.

Volgende week is er sprake van wisselvallig en zacht winterweer, meldt Weerplaza. Regen en zonneschijn wisselen elkaar af, op sommige dagen kan het hard gaan waaien.