Kanjer Wens Nederland heeft alle activiteiten gestaakt, zo hebben het bestuur en de raad van toezicht van de stichting vrijdag bekendgemaakt. Aanleiding is het bekend worden van het strafrechtelijke onderzoek dat loopt tegen oud-directeur Peter V. van Kanjer Wens wegens ontucht met minderjarige jongens.

In een verklaring op de website van Kanjer Wens Nederland staat dat de stichting meteen na de bekendwording van het onderzoek donderdag maatregelen getroffen heeft, in overleg met de officiële instanties. Ook zegt de stichting de wensgezinnen in de loop van de week persoonlijk te informeren over de situatie.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 54-jarige V. van ontucht, dat in januari 2020 zou hebben plaatsgevonden tijdens het werk van de verdachte voor de stichting, die wensen van ernstig of chronisch zieke kinderen en hun familie vervult.

Tegen de oud-directeur uit Almere waren tot vrijdag twee aangiftes gedaan. Er loopt een onderzoek naar een derde geval.

V. werd in juni vorig jaar aangehouden. Op 24 juni werd zijn voorlopige hechtenis geschorst op voorwaarde dat hij niet met kinderen zou werken. Enkele dagen geleden werd V. opnieuw aangehouden, omdat hij die voorwaarde zou hebben geschonden. De verdachte zit momenteel niet vast.

V. zou nog steeds actief zijn bij stichting

Omroep Flevoland meldt vrijdag op basis van meerdere bronnen die nauw betrokken zijn of waren bij de stichting dat de oud-directeur nog steeds actief is voor Kanjer Wens. Hij zou nog dagelijks aanwezig zijn op het kantoor van de stichting in Almere, zich nog altijd voordoen als de baas ervan, in een leaseauto rijden en beslissingen nemen.

De omroep meldt ook dat zes leden van de raad van toezicht in oktober vorig jaar tegelijkertijd opstapten. Dat deden ze omdat de oud-directeur, ondanks zijn schorsing en ontslag vanwege de zaak en de aanstelling van een nieuwe directeur, op handen werd gedragen en nog steeds actief kon blijven voor Kanjer Wens.

De stichting was vrijdag niet direct bereikbaar voor commentaar.