Een commando van het Korps Commandotroepen (KCT) is opgepakt op verdenking van drugs- en wapenhandel, bevestigt het OM Oost-Nederland donderdag na berichtgeving door De Telegraaf. De krant schrijft dat dit gebeurde in een onderzoek naar Ridouan T. en zijn vermeende criminele organisatie.

Volgens de krant gaat het om een 42-jarige sergeant-majoor uit Rotterdam. Hij zou worden beschouwd als iemand met veel kennis van speciale operaties, wapens en tactieken.

Hij is op 1 februari aangehouden op verdenking van import van verdovende middelen, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij de handel in wapens en verboden wapenbezit, meldt justitie. Er zijn doorzoekingen geweest op twee adressen in Rotterdam en op de kazerne waar de commando gestationeerd is. Op 4 februari is tot de voorlopige hechtenis van twee weken besloten.

De Koninklijke Marechaussee doet het onderzoek naar de militair. Justitie zegt vanwege het lopende onderzoek geen verdere informatie te kunnen geven.

De precieze link tussen de militair en de organisatie van T. is niet bekend. Tijdens afgeluisterde gesprekken in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zou T. plannen hebben gemaakt voor een gewelddadige uitbraak uit de gevangenis. Het is onduidelijk of de commando daarbij een rol zou spelen.

Hij wordt volgens De Telegraaf gerespecteerd door zijn collega's en heeft gediend in Libanon, Ivoorkust en Afghanistan. Volgens de krant trainde de militair mogelijk criminelen in het buitenland, waaronder Suriname. Eerder zou de sergeant-majoor vanwege een mishandeling zijn veroordeeld tot tweehonderd uur werkstraf. Zijn advocaat wil in de krant nog niet ingaan op de zaak.