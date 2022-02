De Nederlandse bestuursrechter wordt kritischer op de overheid. Dat is het gevolg van een baanbrekende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze nieuwe koers is een gevolg van het toeslagenschandaal, zeggen hoogleraren bestuursrecht tegen NU.nl.

Wat is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State?

Dit is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Bij het bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen de burger en de gemeente, de provincie of het Rijk. Bij de kinderopvangtoeslagen volgde de Afdeling bestuursrechtspraak jarenlang de "strenge lijn", waardoor ouders onterecht diep in de problemen kwamen. In november vorig jaar beloofden de rechters beterschap. "We zijn wakker geschud, het toeslagenschandaal heeft ons diep geraakt", zei Bart Jan van Ettekoven toen tegen NU.nl.

In welke zaak is uitspraak gedaan?

In september 2019 sloot de burgemeester van Harderwijk een drugspand waar een vader met zes van zijn zeven deels minderjarige kinderen woonde. De oudste zoon handelde in drugs en bij een andere zoon werd hennep in de auto gevonden. De burgemeester sloot de woning op grond van de Opiumwet.

De vader en de vier andere kinderen waren niet bij de drugshandel betrokken. Toch werden ook zij op straat gezet. De rechtbank stelde de burgemeester in het ongelijk, omdat door de arrestatie van de twee broers er een verminderde noodzaak was tot sluiting van de woning.

De burgemeester had naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak meer naar de belangen van de vader en de andere kinderen moeten kijken, omdat de sluiting van de woning indringende gevolgen had voor het gezin. Overigens is de sluiting niet ongedaan gemaakt, de burgemeester moet opnieuw een besluit nemen.

Waarom is deze uitspraak zo baanbrekend?

"In het verleden stelde de bestuursrechter zich vaak terughoudend op", zegt hoogleraar bestuursrecht Jacobine van den Brink. "Alleen als de rechter van zijn stoel viel van verbazing over een genomen besluit greep hij in."

Dat noem je het willekeurbeginsel: bij overduidelijke willekeur en als iets volstrekt onredelijk was, greep de rechter in. De Afdeling bestuursrechtspraak stapt nu van die lijn af. Vanaf nu wordt gewerkt op grond van het evenredigheidsbeginsel: als er diep in het leven van de burger wordt ingegrepen, moet de rechter meer onderzoek doen naar het individuele geval en steeds wegen of een besluit evenredig is.

Wat voor gevolgen heeft deze koerswijziging voor Nederlandse burgers?

"De rechter zal door deze uitspraak dichter op het bestuur gaan zitten, kritischer kijken naar het openbaar bestuur. Dat lijkt me winst voor de inwoners van dit land. De rechter is er voor de bescherming van de burger en niet om de overheid de hand boven het hoofd te houden", zegt hoogleraar bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen Heinrich Winter.

De burgemeester van Harderwijk had zelf de keuze om de woning te sluiten of niet. Dat is anders als het gaat om een wet met dwingende regels. Gaan de rechters dan ook het evenredigheidsbeginsel toepassen?

Dat is nog niet beslist, aldus hoogleraar Ymre Schuurmans uit Leiden. "Als de wetgever regels vastlegt, is voor een rechter de drempel hoger om daarvan af te wijken. Maar ik sluit niet uit dat in individuele gevallen dat toch zal gebeuren met een beroep op het evenredigheidsbeginsel." Van den Brink denkt dat zo'n volgende baanbrekende beslissing niet lang op zich zal laten wachten. "Na het toeslagenschandaal wil de hoogste bestuursrechter laten zien dat er stappen worden genomen."

Wat is de invloed van het debacle rond het toeslagenschandaal op de koersverandering?

"Het toeslagenschandaal is een trauma, dat heeft de rechterlijke macht echt wakker geschud", zegt Schuurmans. "Deze koerswijziging is ook een reactie op het hele massale geautomatiseerde besluitvormingsproces van de overheid. Vroeger waren besluiten handwerk, nu komt er vaak geen mens meer aan te pas. De rechter is er dan nog om wat niet goed is gegaan te corrigeren."

Volgens Winter zijn ze zich bij de Afdeling bestuursrechtspraak "rot geschrokken" van hun eigen rol in het toeslagenschandaal. "Het siert ze dat ze nu consequenties trekken. Er is veel gezegd over falende instituties, je ziet nu dat er een correctie gaande is, dat is toe te juichen."

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak voor het openbaar bestuur?

"Als rechters kritischer gaan toetsen, heeft dat zijn weerslag op de overheid", zegt Van den Brink. Bestuursorganen zullen volgens de hoogleraar hun besluiten uitvoeriger gaan motiveren, meer maatwerk leveren. "Er zijn nu al teams bij de uitvoering van de coronasteunmaatregelen die kijken naar gevallen die tussen wal en schip vallen", zegt Van den Brink. "Op die manier voorkom je dat je naar de rechter moet." Het klinkt allemaal prachtig, maar het gaat wel meer tijd en dus geld kosten, aldus de hoogleraar. "In het bestuur is jarenlang te weinig geïnvesteerd, misschien moet daar meer geld naartoe."