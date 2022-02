De 51-jarige Hüseyin A. is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het verkrachten en doden van Milica van Doorn in 1992. Het gerechtshof in Amsterdam legde de man een celstraf op van

Het duurde tot 2017 voordat A. werd gearresteerd voor gewelddadige dood van de toen negentienjarige Milica. De vrouw kwam nooit thuis na een verjaardagsfeestje in juni 1992.

Toen haar lichaam werd gevonden bleek de vrouw verkracht en met messteken om het leven gebracht. A. werd aangehouden na een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek. A. wilde daar niet aan meewerken, maar zijn broer wel. Een spermaspoor dat in het lichaam van het slachtoffer gevonden werd, wees A. als dader aan.

De man verklaarde het spermaspoor zelf door te stellen dat hij en Milica een geheime relatie hadden destijds. Een verklaring die door het hof als "volstrekt ongeloofwaardig" en als "kwetsend" wordt beoordeeld.

Het hoger beroep kende wegens verschillende redenen veel vertraging. A. zelf probeerde zijn hoger beroep nog in te trekken. Waarschijnlijk omdat hij door strengere regels langer vast moet blijven zitten.

Nabestaanden hopen boek te kunnen sluiten

De celstraf viel in hoger beroep vier weken lager uit dan bij de rechtbank. Dat komt omdat er rekening moet worden gehouden met een veroordeling wegens mishandeling in 2018. Straffen mogen samen niet hoger uitvallen dan de maximale tijdelijke gevangenisstraf. In 1992 was dat twintig jaar.

De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, laat weten dat de familie van Milica hoopt dit boek nu te kunnen sluiten.