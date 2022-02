De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag een 31-jarige vrouw vier jaar gevangenisstraf opgelegd wegens poging tot doodslag. Volgens de rechtbank staat vast dat de vrouw in 2014 haar baby, die toen een maand oud was, achterliet in een ondergrondse afvalcontainer in de Amsterdamse wijk Slotermeer.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden. De advocaat van de vrouw had om vrijspraak gevraagd.

De baby werd eind oktober 2014 's ochtends vroeg gevonden nadat een voorbijganger in de Fritz Conijnstraat huilgeluiden uit een ondergrondse vuilcontainer had horen komen. De politie wist het meisje diezelfde ochtend met hulp van de brandweer levend uit de container te bevrijden.

De herkomst van het kind, inmiddels zeven jaar oud en geadopteerd, bleef tot vorig jaar onbekend. Toen kwam de politie de moeder op het spoor dankzij een vingerafdruk op de tas waarin de pasgeboren baby ruim zeven jaar geleden werd aangetroffen. In mei vorig jaar werd ze door Duitsland uitgeleverd aan Nederland.

Tijdens het proces wees de officier van justitie op de sterk uiteenlopende verklaringen die de laagbegaafde vrouw bij de politie heeft afgelegd, waaronder een bekennende verklaring. Volgens het Openbaar Ministerie was het niet de bedoeling dat de baby het voorval zou overleven.