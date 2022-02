Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 22 maanden cel geëist tegen de 49-jarige schipper Christiaan K. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Nieuwe Maas in Rotterdam. Daarbij kwam op 16 augustus 2019 een vrouw om het leven en raakten anderen zwaargewond.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Werkendammer met te hoge snelheid spookgevaren en geen voorrang verleend aan een sloep die de rivier overstak.

"K. heeft vermijdbaar en verwijtbaar gehandeld en is met blinde hoogmoed over de Nieuwe Maas gevaren. Hij speelde Russisch roulette. Dat gaat een keer fout", zei de officier van justitie die de verdachte vanwege het "rampzalige scheepvaartongeluk" schuldig acht aan dood door schuld.

Bij de aanvaring tussen de snelle rubber(speed)boot en de sloep kwam een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Zij viel na de botsing samen met elf andere opvarenden overboord. Alle drenkelingen werden door watertaxi's en andere boten uit het water gehaald. Twee mensen raakten zwaargewond; een persoon is zwaar invalide.

Tijdens ondervraging van de verdachte in de rechtbank van Rotterdam bleek dat de slachtoffers bij de aanvaring mogelijk geraakt zijn door de schroef van de snelle rubberboot (een zogeheten rib). Die schoot na de botsing over de sloep heen, omdat die een meter lager in het water lag dan het andere vaartuig. "De schroef heeft dood en verderf gezaaid", concludeerde K.

Het fatale ongeval werd gefilmd door een van de opvarenden.