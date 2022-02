Nederland heeft tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog duizenden foto's, armbanden en andere persoonlijke eigendommen van Indonesiërs in beslag genomen en in het geheim verscheept naar het Nationaal Archief in ons land. Een aantal van die objecten zijn vanaf vrijdag te zien in de omstreden tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum. De objecten worden nu nog buiten de 'cultuurgoederen' gerekend die voor teruggave in aanmerking komen, bevestigt het Nationaal Archief aan NU.nl.

Nederland beloofde in 2021 geroofde cultuurgoederen zoals kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en menselijke resten uit voormalige koloniale gebieden die zich in de Rijkscollectie bevinden terug te geven als een land daarom vraagt. De Raad voor Cultuur adviseerde dat aan het kabinet. Het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media deed echter geen uitspraken over stukken die zich in Rijksarchieven zoals het Nationaal Archief bevinden.

Een deel van de 130 van het Nationaal Archief geleende objecten in Revolusi! Indonesië onafhankelijk is, net als drie- à vierduizend andere objecten zoals fotoalbums en spotprenten, door de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) in beslag genomen van Indonesiërs. Dat gebeurde toen de Nederlandse spionagedienst tijdens de bloedige Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) de Indonesische bevolking bespioneerde.

Het NEFIS-archief bevat ook pamfletten en vlaggetjes van de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging die door Nederlandse soldaten van muren van Indonesische huizen zijn gerukt. Aan sommige vlaggetjes zit nog pleisterwerk vast.

'Historisch gezien beladen materiaal'

"Vanuit historisch opzicht is dit zeker beladen materiaal", zegt conservator geschiedenis Harm Stevens namens het Rijksmuseum tegen NU.nl. "Dat inlichtingenwerk is een historisch onderdeel van de geschiedenis van de Indonesische revolutie."

Het museum zou graag zien dat Nederland samen met Indonesië het NEFIS-archief gaat bekijken. Dat zou ook een van de redenen zijn geweest om delen ervan te laten zien aan het publiek.

Aan de andere kant stelt het Rijksmuseum dat het niet over eventuele teruggave van de objecten aan Indonesië gaat. Die zijn immers in bruikleen van het Nationaal Archief, dat onder de Staat valt.

Het Nationaal Archief beheert in het NEFIS-archief een Indonesische spotprent van koningin Wilhelmina als aap. Foto: Nationaal Archief

Nationaal Archief vraagt minister om uitspraak over teruggave

Het Nationaal archief onderschrijft de beladenheid van de persoonlijke eigendommen die het aan het Rijksmuseum in bruikleen heeft gegeven. "Er zitten inderdaad stukken tussen die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in beslag zijn genomen en waarvan je je nu kunt afvragen of dat toen rechtmatig is gebeurd", zegt een woordvoerder over het NEFIS-archief tegen deze site.

Het Nationaal archief wil dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitspraak doet over eventuele teruggave aan de rechtmatige eigenaren.

Er is geen zogenoemd herkomstonderzoek gedaan naar wie de rechtmatige eigenaren van de objecten zijn, zegt het Nationaal Archief. Maar gepensioneerd historicus Harry Poeze heeft van in ieder geval een aantal stukken uit het NEFIS-archief de naam van de eigenaar achterhaald, zegt hij tegen NU.nl.

De in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog gespecialiseerde Poeze beschreef toen hij werkzaam was voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) rond 2016 een half jaar lang de drie- à vierduizend objecten in het NEFIS-archief.

Bebloede notitieboekjes

"Er liggen zelfs notitieboekjes van gesneuvelde Indonesiërs waar het bloed nog aanzit", herinnert Poeze zich van zijn onderzoek naar het NEFIS-archief. Van in ieder geval één van die boekjes wist de historicus de naam van de eigenaar te achterhalen. Die is inmiddels openbaar te raadplegen.

Tot ongeveer 2010 was dat anders. Het NEFIS-archief is volgens Poeze in 1950 onder strikte geheimhouding verscheept uit Indonesië en in Nederland achter slot en grendel verborgen.

Wat Poeze betreft gaat de Staat nu al praten over teruggave met de eigenaren van objecten uit het NEFIS-archief die achterhaald zijn of hun nabestaanden. "Een aantal namen is nu al bekend, dus ga het gesprek aan." Voor sommige Indonesische eigenaren zal dit te laat komen, beseft de historicus.

"Mijn mede-onderzoeker, journalist Rosihan Anwar, kwam toen hij het archief onderzocht zijn eigen fotoalbum tegen", geeft Poeze een voorbeeld. "Hij was te netjes om stampij te maken over teruggave. Inmiddels is hij overleden."

Tentoonstelling Rijksmuseum omstreden vanwege term bersiap

Revolusi! Indonesië onafhankelijk is omstreden vanwege de manier waarop het Rijksmuseum de term 'bersiap' (sta paraat) uitlegt en voorziet van historische context over de gewelddadige periode tijdens de strijd voor de onafhankelijkheid van de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, direct na de Tweede Wereldoorlog.

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) en het Komite Utang Kehormatan Belanda (Stichting Comité Nederlandse Ereschulden) vinden de term 'bersiap' racistisch en stigmatiserend. De term werd als strijdkreet gebruikt door Indonesische vrijheidsstrijders, tijdens de periode na de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië.