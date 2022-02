Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) was tot een maand geleden actief bij een stichting die een bedrijf adviseerde en financierde dat nu in een juridische zaak met Kuipers' ministerie is verwikkeld. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Breathomix, een fabrikant van medische apparaten, produceerde blaastestapparaten die vorig jaar korte tijd bij GGD's en tijdens het Eurovisie Songfestival werden ingezet om het coronavirus op te sporen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vond echter dat de apparaten niet naar behoren werkten en annuleerde een grote bestelling. Breathomix eiste daarop 24 miljoen euro van het ministerie vanwege een vermeende contractbreuk.

Toen Breathomix het ministerie eind november dagvaardde, had Kuipers meerdere bijbanen bij organisaties die bij het bedrijf betrokken zijn. Zo was hij commissaris bij stichting CbusineZ, die Breathomix voorzag van een voorfinanciering van 100.000 euro voor de blaastestapparaten.

Het Erasmus MC, waarvan Kuipers de hoogste bestuurder was, deed verschillende proeven met het blaastestapparaat. Die proeven werden betaald door onder meer de Erasmus MC Foundation, waar Kuipers toezichthouder was.

Waar Kuipers dus tot voor kort bestuurder was bij organisaties die in Breathomix investeerden, moet hij er als minister nu juist voor zorgen dat het ministerie het bedrijf niet hoeft te betalen.

Kuipers legde nevenfuncties neer toen hij minister werd

Toen Kuipers minister werd, moest hij al zijn nevenfuncties neerleggen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de schijn van belangenverstrengeling heeft voor de afwikkeling van de juridische zaak.

Breathomix, CbusineZ en Erasmus MC zeggen dat Kuipers niet persoonlijk betrokken is geweest bij beslissingen die Breathomix raken.

Het Financieel Dagblad meldde eerder deze week dat Breathomix volgens een door het ministerie ingehuurd onderzoeksbureau testresultaten heeft gemanipuleerd in het voordeel van het blaastestapparaat. De directeur van Breathomix ontkent opzet en zegt dat er sprake is van een menselijke fout. Ze vreest dat het bedrijf failliet gaat als het ministerie het bedrag niet betaalt.