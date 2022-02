Het nieuwe kabinet moet opschieten met het nemen van stikstofmaatregelen. Dat is de boodschap in de brandbrief die de provincie Noord-Holland minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft gestuurd. De provincie noemt de situatie "zeer zorgelijk".

In de brief beklaagt het provinciaal bestuur van Noord-Holland zich over de traagheid van het kabinet. Om de stikstofproblemen het hoofd te kunnen bieden, is de provincie afhankelijk van het Rijk. De provincie Noord-Holland verwacht "helderheid en daadkracht".

In 2019 lag de bouw lange tijd stil na een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Om de Nederlandse economie weer van het slot te krijgen, kwam het vorige kabinet met maatregelen. Zo werd de maximumsnelheid verlaagd en werd een begin gemaakt met de opkoopregeling voor varkenshouderijen.

Maar voor Noord-Holland leverden deze maatregelen weinig op: in de provincie wordt al op veel wegen maximaal 100 kilometer per uur gereden en varkenshouderijen zijn er nauwelijks, zo meldt het provinciebestuur.

De provincie heeft grote ambities als het gaat om woningbouw en ziet "een grote opgave" als het gaat om vergroening van de industrie. Om al die plannen te kunnen uitvoeren, is "stikstofruimte" nodig. Dat wil zeggen: de mogelijkheid om stikstof uit te stoten. Maar aangezien natuurgebieden zo overbelast zijn, moet in 2030 de stikstofuitstoot juist worden gehalveerd.

Door de huidige strenge regels is "de bewegingsvrijheid rond bedrijven als Tata en Schiphol uitermate gering", staat in de brief. "Tata Steel heeft tijdelijk meer stikstofruimte nodig om te kunnen omvormen tot een groenere fabriek. Knellende regels maken dat zeer ingewikkeld."

"Oponthoud is onaanvaardbaar voor ons", aldus de provincie. Daarbij wijzen de provinciale bestuurders naar omwonenden van Tata Steel in de IJmond aan wie het "niet uit te leggen" is dat de "hoognodige verbetering van hun gezondheid op zich laat wachten".

Provincie wil dat minister snel in actie komt

Om te voorkomen dat de zaak verder vastloopt, vraagt de provincie de minister om snel met "bronmaatregelen" te komen. Dat zijn maatregelen die de stikstofuitstoot bij de bron moeten aanpakken: het verder saneren van varkenshouderijen, het opkopen van zogenoemde piekbelasters rond natuurbedrijven en maatregelen in de scheepvaart en het vervoer.

De minister heeft laten weten dat ze volop bezig is met het maken van plannen om tot forse stikstofreducties te komen. Hiermee moeten boeren die voor 2019 te goeder trouw zonder vergunning hun bedrijf hadden uitgebreid alsnog worden gelegaliseerd. En ook moet het mogelijk worden om met de vrijgekomen ruimte een miljoen woningen te bouwen.

Op 28 februari presenteert de minister haar plan om de boeren zonder vergunning alsnog te legaliseren. Het gaat om ongeveer 3.500 bedrijven. Dan zal ook duidelijk worden op welke manier de benodigde stikstofreducties zullen worden gerealiseerd, zo liet een woordvoerder eerder aan NU.nl weten.

Eind maart zullen de verdere plannen voor stikstofreducties worden besproken in de Tweede Kamer. GroenLinks Kamerlid Laura Bromet wil niet zo lang wachten en stelt de stikstofproblematiek donderdag tijdens een overleg over natuurbeleid al aan de orde, zo laat ze weten aan NU.nl.