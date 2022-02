In ruim een week tijd hebben zich 11 donoren en 71 donorkinderen ingeschreven bij Fiom, de stichting die mensen onder meer helpt bij het vinden van hun biologische familie. Dat zijn er net zo veel als in de hele maand januari. Dat is een gevolg van het nieuws over artsen die hun eigen zaad gebruikten bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

Het Alrijne Ziekenhuis maakte op 1 februari bekend dat arts Jos Beek zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen, zonder dat de wensouders dit wisten. Dinsdag bleek ook een oud-gynaecoloog in Den Bosch dit te hebben gedaan.

Door dit nieuws verwacht Fiom de komende tijd nog meer inschrijvingen. Veel donorkinderen worden hierdoor namelijk aan het denken gezet. "Die denken: zou mijn situatie ook zo zijn geweest?", zegt Fred Gundlach, die als hulpverlener bij de stichting nauw betrokken is bij soortgelijke zaken.

Of de nieuw aangemelde donorkinderen nakomelingen zijn van de artsen van wie al bekend is dat ze hun eigen zaad gebruikten, is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. In totaal zo'n 850 donoren en ruim 2.400 donorkinderen hebben zich nu aangemeld bij de stichting.

Ook ouders van donorkinderen melden zich

Gundlach zag de laatste tijd ook een aantal aanmeldingen van ouders. Zij hebben oudere donorkinderen en kloppen bij Fiom aan met de vraag hoe zij hun kinderen hierover kunnen inlichten en kunnen begeleiden. "Ik denk dat de stichtingen, en zeker Stichting Donorkind, de donorkinderen en hun ouders veel kunnen bieden", zegt hij.

Volgens Gundlach is er op dit moment aan de ene kant sprake van een "hele negatieve situatie". "Maar aan de andere kant geeft het de ouders ook de gelegenheid om te praten met hun kinderen." Het biedt kinderen bovendien de mogelijkheid om erachter te komen wie hun biologische ouders zijn, zegt hij. "Dan vallen de puzzelstukjes op hun plek."