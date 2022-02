De advocaat van hoofdverdachte Roger P. vindt dat de zaak rondom de martelcontainer in Wouwse Plantage behoorlijk wordt opgeblazen. "Bedreigend ja, maar niet meer dan dat", is woensdag de strekking van de woorden van raadsman Jan-Hein Kuijpers

De martelcontainer was een van de zeven zeecontainers die gezamenlijk bedoeld waren als gevangenis van de onderwereld, aldus justitie. De hoofdverdachte, ook wel bekend als 'Piet Costa', is volgens het Openbaar Ministerie (OM) het brein achter dit alles. Maandag hoorde hij twaalf jaar cel tegen zich eisen.

Het is in drie weken tijd de tweede forse celstraf die wordt geëist tegen de vijftigjarige P. 19 januari hoorde de geboren Rotterdammer zeventien jaar en negen maanden tegen zich eisen voor zijn leidinggevende rol bij de grootschalige invoer van cocaïne.

Een conflict binnen zijn eigen drugsorganisatie over tientallen miljoenen zou voor P. de reden zijn geweest voor het laten bouwen van de gevangenis. Een van de containers werd ingericht met een behandelstoel en er lagen de nodige voorwerpen om iemand mee te martelen.

'Bedoeling was om angst te zaaien'

Volgens Kuijpers ligt dit allemaal een stuk genuanceerder. De "praatstoel" zou niet bedoeld zijn voor de ultieme straf: de doodstraf. "Het is veel aannemelijker dat deze was bedoeld om te dreigen, om angst te zaaien." Ernstig inderdaad, maar niet in lijn met een strafeis van twaalf jaar, betoogt de raadsman.

Overigens vindt Kuijpers dat enkel vrijspraak kan volgen voor P. Reden is dat het bewijs tegen zijn cliënt voornamelijk is gestoeld op EncroChat. Dat is een aanbieder van encryptietelefoons waarmee verhuld kon worden gecommuniceerd, maar die dankzij een hack inzichtelijk zijn geworden.

Rol van justitie bij hack volgens advocaten veel groter

De hack zou onrechtmatig zijn geweest omdat er bergen aan informatie is verzameld van personen die nog geen verdachte waren, een punt waar ook de advocaat van Hassan M., Tony Boersma, zich bij aansluit. De raadsman die de vermeende rechterhand van P. bijstaat, haalde aanvullend aan dat het OM verantwoording schuldig is over de hack.

Justitie stelt dat de hack onder de verantwoordelijkheid van Frankrijk viel en een rechter aldaar er toestemming voor heeft gegeven. Nederland zou enkel informatie hebben ontvangen, maar volgens de verdediging speelde ons land een veel grotere rol en moet er dus juridische verantwoording over worden afgelegd.

Het OM komt vrijdag met een reactie.