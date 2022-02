De politie heeft inmiddels 38 tips ontvangen over het lichaam dat maandagmiddag in een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal nabij het Drentse dorp Orvelte is gevonden, zo is woensdag bevestigd na berichtgeving van RTV Drenthe. Vooral de herkomst van de dakkoffer is van belang in het onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.

De politie heeft foto's gedeeld van de dakkoffer van het type GTI Sport 500. Mogelijk is deze koffer al op zaterdag in het water terechtgekomen.

In verband met het lopende onderzoek kan de politie verder weinig kwijt. Zo is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend en is evenmin duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe deze persoon om het leven is gekomen.

De politie hoopt dat meer mensen zich melden met tips.