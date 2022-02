Een van de leiders van de Parkstadbende had in de gevangenis de beschikking over een versleutelde telefoon, meldt 1Limburg woensdag. Romano M. had volgens de regionale zender via EncroChat contact met mensen buiten de gevangenismuren over drugshandel en autodiefstallen.

De 25-jarige M. werd in 2019 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn leidinggevende rol in de Parkstadbende, die zich op grote schaal bezighield met diefstal, heling en inbraken. De Heerlenaar ging net als zijn medeverdachten in beroep tegen de uitspraak. Het beroep dient in mei.

M. zou anderen via versleutelde telefoonberichten hebben gewezen op dure auto's die te koop stonden en eventueel gestolen konden worden. De politie wist uiteindelijk EncroChat te kraken en kon zo meelezen met M.'s berichtenverkeer. Er is nog geen bewijs gevonden dat de door de bendeleider besproken misdrijven ook zijn uitgevoerd.

M. wist volgens 1Limburg de versleutelde telefoon in bezit te krijgen toen hij vastzat in de gevangenis van Sittard. Volgens de zender gaat in die gevangenis veel smokkelwaar rond.