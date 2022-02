De bewolking heeft ook woensdag de overhand. 's Ochtends is er een dicht wolkendek en af en toe valt er lichte of motregen.

Wel kunnen er af en toe opklaringen zijn en vooral in het zuiden is de kans groot dat de zon even doorbreekt. Verder blijft het een grijze, grauwe dag.

De middagtemperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden; het is dus opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. Vanwege de matige tot krachtige zuidwestenwind kan het echter iets koeler aanvoelen.