De Tweede Kamer heeft scherpe kritiek op het functioneren van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak van een undercoveragent die vorig jaar een einde aan zijn leven maakte. De Landelijke Eenheid, waar het werk van geïnfiltreerde agenten onder valt, moet volgens partijen nu snel hervormd worden.

De commissie-Brouwer deed onderzoek naar de zelfdoding. Die concludeerde dat de suïcide direct verband hield met zijn werk. De infiltrant werd onvoldoende begeleid. Signalen dat het niet goed met de agent ging, werden onvoldoende opgepikt. Na het rapport maakte toenmalig demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) 3 miljoen euro vrij om de ergste problemen bij het Team Werken onder Dekmantel te verbeteren.

Hanneke van der Werf (D66) ziet bij de Landelijke Eenheid een "diepe kloof tussen de top en werkvloer" waar "relaties belangrijker zijn dan inhoud". CDA-woordvoerder Raymond Knops vroeg zich af hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. "Wat zegt dit over de cultuur?", vroeg hij zich hardop af. De minister moet de regie nemen om veranderingen de Landelijke Eenheid door te voeren, vindt Barbara Kathmann van de PvdA. Dit kan volgens haar niet aan de korpschef of een commissie worden overgelaten. De bezem moet door de politietop, aldus Lilian Helder (PVV).

De Kamer wil ook dat de politie zich inspant voor de nabestaanden. "Deze agent verdient waardering", zei Ingrid Michon-Derkzen (VVD). De nabestaanden zouden niet hoeven te strijden voor een schadevergoeding, vindt Michiel van Nispen (SP).

Het OM liet een officier die bij de undercoverzaak betrokken was ook onderzoek naar de zelfdoding doen. De Kamer snapt niet dat dit kon gebeuren. Justitie is hierin volgens Michon-Derkzen duidelijk tekortgeschoten. De PVV pleit voor een nieuw onderzoek.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).