Bij een ernstig ongeval op de N36 bij het Overijsselse Sibculo zijn dinsdagmiddag twee mensen omgekomen, meldt de politie.

Volgens het korps waren een vrachtwagen en twee bestelbusjes bij het ongeval betrokken. Over de identiteit van de slachtoffers zijn geen mededelingen gedaan.

Rond 17.20 uur kwam de melding over het ongeluk binnen bij de politie. Over de oorzaak van het ongeluk en eventuele andere gewonden is nog niks bekend, laat een woordvoerder van de politie weten.

Het verkeer wordt vanwege het ongeluk omgeleid. Daardoor stond er rond 18.00 uur ongeveer 5 kilometer file op de N36 in de richting van Ommen.