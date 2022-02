Het lichaam dat maandag in het Oranjekanaal nabij het Drentse Orvelte is gevonden, was opgeborgen in een dakkoffer. Vermoedelijk is de dakkoffer zaterdag al in het water terechtgekomen, meldt de politie dinsdag.

De dakkoffer werd maandag gevonden nadat buurtbewoners hierover een melding hadden gedaan bij de politie. In die dakkoffer werd vervolgens een lichaam aangetroffen.

Er is nog veel onduidelijk over de zaak, zegt de politie. Zo is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is en hoe diegene om het leven is gekomen. Maandag maakte de politie al duidelijk dat het lichaam "onder verdachte omstandigheden" is gevonden.

Het onderzoek gaat dinsdag verder. Ook probeert de politie de herkomst van de dakkoffer, een van het type GTI Sport 500, te achterhalen.