Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) wil scholen toch meer tijd geven om het ontvangen coronageld voor het wegwerken van leerachterstanden te besteden. De onderwijssector vroeg hier vorig jaar al om, maar toenmalig minister Arie Slob wilde dat verzoek pas in het voorjaar van 2022 bekijken. Binnen twee weken wordt meer duidelijk over de verlenging van de bestedingstermijn.

Scholen krijgen dit en volgend schooljaar geld om leerachterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Dit schooljaar krijgt een basisschool gemiddeld zo'n 180.000 euro. Dit geld is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs, waarin bijvoorbeeld ook middelbare scholen, mbo's, hbo's en universiteiten geld krijgen. In 2022 krijgen basisscholen opnieuw minimaal 500 euro per leerling.

De basisscholen willen die leerachterstanden vooral wegwerken met kleinere klassen en meer een-op-eenbegeleiding, vertelde de PO-Raad in het najaar aan NU.nl. Door het lerarentekort is het echter lastig om voldoende mensen te vinden. Daardoor klonk vorig jaar al de roep om een langere bestedingstermijn.

Scholen hebben 2,5 jaar de tijd om het geld uit te geven, omdat het geld bedoeld is om de ontstane achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. De Tweede Kamer riep de minister er al meerdere malen toe op om deze periode te verlengen.

Minister Wiersma, die dinsdag naar de Kamer was geroepen om vragen van CDA-Kamerlid René Peters hierover te beantwoorden, liet weten "positief te staan tegenover een verlening". Hij kon nog niet zeggen hoeveel meer tijd scholen gaan krijgen. Dit wordt binnen twee weken duidelijk.