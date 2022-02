Oud-gynaecoloog Henk Nagel uit Den Bosch is voor zover bekend de vierde arts van wie de laatste jaren duidelijk werd dat hij zijn eigen zaad gebruikte bij zwangerschapstrajecten, zo bleek dinsdag. Bij donorkinderen betrokken stichtingen denken dat in de komende tijd meer soortgelijke misstanden naar buiten komen, zeggen ze in gesprek met NU.nl.

Fred Gundlach, die als hulpverlener bij stichting Fiom nauw betrokken is bij deze zaken, vindt het opvallend dat nu meerdere zaken naar buiten komen. "In eerste instantie hebben we te maken gehad met het dossier rondom Jan Karbaat. Toen was de gedachte bij iedereen: dit is een eenmalig incident." Daarna kwamen echter nog drie soortgelijke zaken aan het licht.

Dit soort zaken zijn het gevolg van het gebrek aan controlemogelijkheden tot 2004, legt Ties van der Meer van Stichting Donorkind uit. Tot die tijd was er namelijk nog geen wet die artsen verplichtte de identiteit van donoren te registreren. Dat was na 2004 wel het geval, maar uit een evaluatie in 2019 bleek dat er tot zeker 2015 twijfel is geweest over de compleetheid van de dossiers.

De goede klinieken daargelaten, is er "absoluut onzorgvuldigheid" geweest in het verleden, zegt Gundlach. "Ik heb verhalen van donoren gehoord die er op een later moment achter zijn gekomen dat hun gedoneerde zaad ook werd gebruikt voor anonieme en bekende donatie, waardoor ze meer nakomelingen hebben gekregen dan de toegestane 25." Van der Meer: "De misstanden zijn groter dan alleen maar artsen die eigen zaad gebruikten."

Van deze artsen is bekend dat ze hun eigen zaad gebruikten bij wensmoeders: Jan Karbaat (eigen kliniek en verschillende klinieken). Verwekte zeker 81 kinderen.

Jan Wildschut (voormalig Sophia Ziekenhuis in Zwolle). Van hem is bekend dat hij zeker 47 kinderen verwekte.

Jos Beek (voormalig Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp). Zou de vader zijn van zeker 21 kinderen.

Henk Nagel (voormalig Carolus Ziekenhuis in Den Bosch). Van hem is niet bekend om hoeveel kinderen het gaat, maar hij zegt zelf zijn zaad "enkele keren" gebruikt te hebben.

Meer mogelijkheden om donor te achterhalen

Dat er de laatste jaren meerdere misstanden rondom anonieme zaaddonatie naar buiten zijn gekomen, heeft volgens Van der Meer twee oorzaken.

Ten eerste zijn er nu meer manieren waarop donorkinderen in contact kunnen komen met lotgenoten. "Je kan niet aan iemand zien dat hij of zij een donorkind is. Je hebt een plek nodig waar je je aan kan melden, om zo in contact te komen met eventuele halfbroers en -zussen", legt Van der Meer uit. Zijn stichting is een van de organisaties die dat mogelijk maken.

Daarnaast zijn er de laatste jaren ook ontwikkelingen geweest op het gebied van internationale databanken, zeggen Van der Meer en Gundlach. Van der Meer noemt als voorbeelden de bedrijven Ancestry en MyHeritage, waarmee consumenten op basis van een DNA-test bijvoorbeeld stambomen kunnen maken en DNA-matches kunnen zien.

Misstanden nu al 'veelvuldig' te zien

Nu meer mensen op zoek gaan naar hun achtergrond, denkt de stichting dat meer van dit soort misstanden boven water gaan komen. "Wij gaan er bij Stichting Donorkind van uit dat 10 tot 20 procent van de donorkinderen weet dat ze donorkind zijn. We denken dat misschien de helft van hen aan het zoeken is, en daar weer de helft van ook daadwerkelijk de biologische vader heeft gevonden. En nu al zien we dit soort misstanden veelvuldig optreden".

Ook Gundlach zegt dat er "signalen" zijn dat meer van dit soort zaken naar buiten gaan komen. "Of de media-aandacht een aanzuigende werking heeft op de artsen, durf ik niet te zeggen. Ik hoop het wel."