Een oud-gynaecoloog van het voormalige Carolus Ziekenhuis in Den Bosch gebruikte zijn eigen sperma bij kunstmatige inseminatie, zo meldt het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) dinsdag. Dat gebeurde zonder de wensouders hierover te informeren en dus zonder hun toestemming.

Het is voor zover bekend de vierde zaak in Nederland waarbij een oud-gynaecoloog dit gedaan heeft.

Deze zaak kwam aan het licht nadat in 2021 een donorkind zich in het ziekenhuis in Den Bosch had gemeld met het vermoeden een kind te zijn van oud-gynaecoloog Henk Nagel. De arts werkte mee aan DNA-onderzoek en daaruit bleek dat hij inderdaad de biologische vader is.

Het JBZ stelt dat voor het donorkind en de moeder "de impact van deze onderzoeksuitkomst begrijpelijkerwijs groot" is. "De relatie met je ouders of je kinderen is een van de belangrijkste en waardevolste in het leven."

Donorkinderen willen onderste steen boven

Nagel zegt zelf enkele keren zijn sperma gebruikt te hebben. Volgens het JBZ was hij de enige arts die zich tussen 1977 en 1985 in het Carolus Ziekenhuis bezighield met kunstmatige inseminatie.

Het ziekenhuis noemt de werkwijze "onbegrijpelijk" en stelt vervolgonderzoek in om "de onderste steen boven te halen" over de gang van zaken en de omvang, aldus Piet-Hein Buiting, voorzitter van de raad van bestuur van het JBZ.

Donorkinderen die willen weten of de oud-gynaecoloog mogelijk hun biologische vader is, kunnen zich melden bij de instantie Fiom, die zich bezighoudt met ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.

In Zwolle verwekte oud-gynaecoloog 47 kinderen

In januari riep het Isala-ziekenhuis in Zwolle oud-patiënten van gynaecoloog Jan Wildschut van het vroegere Sophia Ziekenhuis nog op zich te melden. Hij verwekte minstens 47 kinderen met zijn eigen sperma in plaats van dat van donoren.

Vorige week werd bekend dat voormalig gynaecoloog Jos Beek van het Sint Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp de biologische vader zou zijn van in ieder geval 21 kinderen uit de jaren zeventig en tachtig.