De politie is dinsdagochtend begonnen met het ontruimen van het bezette Sterrebos naast autoproducent VDL Nedcar in het Limburgse Born. De actievoerders die proberen de kap van het bos te voorkomen, worden uit de bomen gehaald. VDL heeft inmiddels met andere natuurbeschermers een akkoord gesloten, waardoor uitbreiding van de fabriek definitief is.

Het gebied in de omgeving van het bos is afgezet. De rijksweg N276 tussen Sittard en Susteren is afgesloten in verband met de ontruiming.

De actievoerders bezetten het bos sinds vrijdag 28 januari in een poging de kap van het bos te voorkomen. VDL wil het bos kappen om uitbreiding van autofabriek Nedcar mogelijk te maken.

De politie verrichte sinds de bezetting enkele tientallen arrestaties. Zaterdag werden vijftien mensen opgepakt die probeerden het bos binnen te dringen.

Akkoord over uitbreiding fabriek

Tegelijkertijd met de ontruiming meldt VDL Nedcar dat het een akkoord heeft gesloten met andere actiegroepen. Daardoor kan de fabriek in Born definitief uitbreiden.

Het bedrijf wil al geruime tijd de fabriek uitbreiden om zo een nieuwe opdrachtgever te vinden. De huidige opdrachtgever, BMW, pakt eind volgend jaar zijn biezen.

Twee actiegroepen startten een rechtszaak tegen de plannen, omdat ze tegen de bomenkap waren. Nu er een akkoord is tussen VDL Nedcar en de actiegroepen trekken zij hun bezwaar in. Daardoor is de weg vrij om met de bomenkap te starten.

Wel heeft de autofabriek afspraken gemaakt over natuurcompensatie. Dit houdt onder meer in dat 55 bomen uit het Sterrebos worden herplant.

Ook gaat VDL Nedcar een bos uitbreiden aan de rand van de plaats Nieuwstadt, dat naast de autofabriek ligt. Verder komt er nieuwe aanplant van groenstroken bij Nieuwstadt. De kosten voor de natuurcompensatie lopen volgens VDL in de miljoenen euro's.