De politie in Drenthe heeft maandagmiddag een lichaam aangetroffen tijdens een actie in het Oranjekanaal nabij Orvelte. Agenten waren afgekomen op een melding dat er een koffer in het water lag. Volgens de politie is het lichaam "onder verdachte omstandigheden" aangetroffen.

Een woordvoerder kan niet zeggen of het lichaam in de koffer zat, in het water dobberde of aan de waterkant werd gevonden. "Er wordt momenteel volop onderzoek gedaan."

De politie schrijft op Twitter dat het korps contact zoekt met mensen die de afgelopen tijd verdachte situaties hebben gezien in de omgeving. "Ook als u mogelijk camerabeelden heeft, willen we u graag spreken."