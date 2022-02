Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen tot twaalf jaar geëist tegen een groep mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor het opzetten van een martelcontainer. Volgens justitie was het de bedoeling om in de zeecontainer criminele rivalen te martelen.

De officieren van justitie zien in de in 2020 ontdekte onderwereldgevangenis in het Brabantse Wouwse Plantage een "weerzinwekkend" effect van cocaïnehandel.

"Het gaat om heel veel geld", aldus het OM over het motief achter de voorgenomen martelingen. "Om soms bijna dierlijk geuite macht, om gekrenkte trots en om de waan van onaantastbaarheid."

In juni 2020 werden zeven zeecontainers ontdekt in een loods in Wouwse Plantage. Justitie kwam de onderwereldgevangenis op het spoor door een hack van aanbieder van encryptietelefoons EncroChat. Dankzij de hack kon de politie berichten verstuurd met EncroChat meelezen.

Uit onderlinge communicatie is volgens het OM duidelijk geworden dat een crimineel conflict om tientallen miljoenen euro's, verdiend met de drugshandel, ten grondslag lag aan de martelcontainer.

In het onderzoek werden onder andere een takkenschaar, scalpels en tangen gevonden. Voorwerpen om mee te martelen, aldus justitie. Aangetroffen politie-uniformen waren bedoeld voor een 'arrestatieteam' om zo de criminele rivalen te kunnen oppakken en meenemen naar de zeecontainers.

78 Politie geeft beelden van Brabantse 'martelkamer' vrij

Piet Costa beschouwd als drijvende kracht

Roger P., alias Piet Costa, wordt gezien als drijvende kracht achter dit alles. De man hoorde onlangs al een celstraf van zeventien jaar en negen maanden eisen voor grootschalige drugshandel.

Het OM zei dat dankzij vroegtijdig ingrijpen het martelen van personen is voorkomen. Ook het ontvoeren van vrouwen en kinderen zou niet worden geschuwd.

Van een tweede hoofdverdachte, Robin van O., werd vorig jaar duidelijk dat hij terminaal ziek is. Er is daarom nog geen celstraf tegen hem geëist en de vraag is of dit überhaupt nog gaat gebeuren.

Vanaf dinsdag is het de beurt aan de verdediging. De advocaat van P. komt woensdag aan het woord.