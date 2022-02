Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich maandag in de rechtbank van Amsterdam gericht tot recreatieve gebruikers van cocaïne. Volgens justitie is de rechtszaak die draait om een martelcontainer een voorbeeld van de gevolgen van drugsgebruik.

"Waar wij hier getuige van zijn, is de achterkant van het recreatieve gebruik van cocaïne in Nederland en ons omringende landen", aldus officier van justitie Koos Plooij.

De officier doelt op de zaak waarin later op maandag de strafeisen zullen worden uitgesproken. Een groep mannen staat terecht voor het opbouwen van wat als een onderwereldgevangenis kan worden getypeerd. In totaal zeven zeecontainers werden in juni 2020 ontdekt in het Brabantse Wouwse Plantage.

Ze waren volledig geïsoleerd zodat niemand van buiten kon horen wat er binnen plaatsvond. In een van de containers is een behandelstoel aangetroffen waarin personen konden worden vastgebonden. Volgens de overtuiging van het OM was het de bedoeling om mensen in deze stoel te martelen, maar is dit door vroegtijdig ingrijpen voorkomen.

'Vraag of mensen verband tussen cokegebruik en onderwereld willen zien'

De onderwereldgevangenis is volgens het OM een "kennelijk niet te vermijden effect van die cocaïnehandel". Officier van justitie Plooij vertelde dat de samenleving in de ogen van het OM gewend lijkt te raken aan de onderschepping van vele duizenden kilo's cocaïne. Zo werd vorig jaar voor 5 miljard euro aan cocaïne in beslag genomen in de haven van Rotterdam.

De samenleving wordt om de zoveel tijd wakkergeschud door liquidaties, zeker als daarbij al dan niet bewust een onschuldig slachtoffer valt, aldus het OM. "Maar intussen is het de vraag hoeveel mensen onder ogen willen zien dat er wel degelijk een verband is tussen hun cocaïnegebruik en de onderwereld die graag aan de vraag voldoet", zegt Plooij. "Maar dan wel volgens de regels van: corrumperend, ondermijnend, keihard, niets en niemand ontziend."