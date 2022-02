De Geul in Zuid-Limburg is op enkele plaatsen buiten haar oevers getreden. De piek van het hoge water zal zich de komende uren in noordelijke richting verplaatsen. In Valkenburg staat de brandweer paraat, meldt de veiligheidsregio maandagochtend. Van evacuaties is vooralsnog geen sprake.

Op meerdere plaatsen in het stroomgebied van de Geul en de Gulp zijn kelders ondergelopen en staan tuinen, akkers, weilanden, wegen en parkeerterreinen blank. Het wassende water is vooral in de daarvoor ingerichte overloopgebieden gestroomd.

Het water in Valkenburg stond rond 8.30 uur zo'n 25 tot 30 centimeter onder de kade, zei een woordvoerder van de brandweer. De Geul stijgt nog centimeters, naar verwachting zal het riviertje net niet buiten zijn oevers treden.

De brandweer is ter plaatse en monitort de situatie in het stadje. Voor de inwoners zijn zandzakken beschikbaar. De verwachting is dat het niet tot overstromingen komt in Valkenburg, al is het volgens de woordvoerder moeilijk om prognoses te geven.

De hoogwaterpiek gaat ook richting Meerssen. "Pas als die piek de Maas in stroomt is het gevaar geweken. Het is moeilijk te zeggen wanneer dat gebeurt, naar schatting kan dat nog uren duren", aldus de zegsvrouw.

Waterschap Limburg heeft omwonenden opgeroepen de website waterstandlimburg.nl in de gaten te houden. Daarop staan de actuele waterstanden.

Brandweer slaat groot alarm

Rond 6.10 uur bereikte de waterpiek het stroomopwaarts gelegen Schin op Geul. In het nabijgelegen Wijlre was de waterstand toen al aan het dalen.

De brandweer sloeg zondagavond groot alarm vanwege de hoge waterstand van de Kleine Geul in het Zuid-Limburgse Epen. Onder andere de Wingbergermolen in het dorp liep onder water, waardoor zestien mensen geen kant meer op konden en geëvacueerd moesten worden. Halverwege de nacht begon het waterpeil te dalen.

Het vele water is afkomstig uit België, waar het hevig heeft geregend. Ook in Zuid-Limburg zelf is veel neerslag gevallen.

Afgelopen zomer veroorzaakte de watersnood in Limburg grote schade in het Geuldal. Toen overstroomde het normaal zo rustige riviertje de Geul, met een enorme ravage in het toeristische Valkenburg tot gevolg.