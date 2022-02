De brandweer heeft zondagavond groot alarm geslagen vanwege de hoge waterstand van de Kleine Geul in het Zuid-Limburgse Epen. De rivier dreigt volgens een woordvoerder van de brandweer buiten haar oevers te treden. Het waterschap Limburg meldt dat zware regenval op meerdere plaatsen tot verhoogde waterstanden leidt. Met name de waterstanden in de Geul en de Gulp zijn zondagavond gestegen.

De Geul is op veel plaatsen buiten haar oevers getreden. Problemen zijn er maandagochtend vroeg vooral in de laag gelegen delen van Epen en Mechelen. Ook bij de Brand-bierbrouwerijen in Wylre staat het water hoog.

Volgens Weer.nl is er in Zuid-Limburg 32 millimeter regen gevallen, gelijk aan drie volle emmers water per vierkante meter. Normaal gesproken valt die hoeveelheid in iets meer dan twee weken tijd. Het vele water in de Kleine Geul is afkomstig uit België, waar het hevig heeft geregend.

Veel velden bij Epen staan onder water en meerdere straten zijn afgezet. Ook is de kelder van de Wingbergermolen in het dorp volgelopen. In de molen bevinden zich zestien mensen die nergens heen kunnen, doordat overal rondom de molen water staat.

Stijgt het water nog verder, dan zullen die zestien mensen moeten worden geëvacueerd. Zowel bij de watermolen als meerdere huizen eromheen worden zandzakken geplaatst ter bescherming tegen het water. Er zijn tussen de twaalfhonderd en veertienhonderd zandzakken uitgedeeld door het waterschap.

Paulien Pinckaers, de eigenaar van de Wingbergermolen, kreeg om 16.00 uur te horen dat ze de sluizen van de molen open moest zetten wegens de snel stijgende waterstand van de Kleine Geul. De afvoersnelheid van het water bedroeg 20 kubieke meter per seconde, terwijl die normaal slechts 2 kuub per seconde is.

Waterschap zegt wél geleerd te hebben van watersnood

Pinckaers vroeg om 19.00 uur om zandzakken. Het waterschap leverde die rond 23.30 uur. Volgens Pinckaers kon het waterschap toen nog niet zeggen hoe het verder zal gaan, doordat veel van zijn meetpunten niet werken. Pinckaers zei boos dat er blijkbaar niets is geleerd van de vorige watersnood die Limburg trof.

Een woordvoerder van de brandweer stelde eerder juist dat de hulpdiensten, sinds de overstromingen in juli, wel degelijk sneller reageren op de stijging van de waterstand in de kleine rivier. "Waterschap Limburg houdt de situatie goed in de gaten, voert extra inspecties uit en treft waar nodig maatregelen om wateroverlast te beperken."

Het waterschap roept inwoners ertoe op de website waterstandlimburg.nl in de gaten te houden. Daarop staan de actuele waterstanden. Het waterschap kondigt aan mensen te informeren via deze website en sociale media als Twitter.

Afgelopen zomer veroorzaakte de watersnood in Limburg grote schade in het Geuldal. Toen overstroomde het normaal zo rustige riviertje de Geul, met een enorme ravage in het toeristische Valkenburg tot gevolg.