Alle bewoners van een flat in Katwijk moeten zondagmiddag hun woningen verlaten omdat harde wind het dak van het gebouw flink heeft beschadigd. Ze worden naar het gemeentehuis gebracht, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Later op de dag wordt bekeken of de bewoners van de dertig woningen weer naar huis kunnen of dat ze elders moeten overnachten. Er is daarover al contact geweest met hotels in de omgeving.

In het dak van de portiekflat aan de Rijnmond zijn gaten ontstaan. Volgens de zegsman van de veiligheidsregio is over een lengte van zo'n 30 meter het dak, de dakbedekking en de isolatie losgekomen. "Je kunt van bovenaf naar binnen kijken."

In de loop van de dag wordt opnieuw harde wind en regen verwacht. De veiligheidsregio vreest dat de regen door de gaten in het dak naar binnen komt en nog meer schade in het gebouw veroorzaakt.

Aannemers durven dak niet op

Het is tot nu toe niet gelukt een aannemer te vinden die het dak tijdelijk kan repareren en losse stukken weghaalt. De aannemers durven het dak niet op vanwege de harde wind, aldus de veiligheidsregio.

Zondag werd de tweede officiële storm van dit jaar een feit. Er is gewaarschuwd voor harde windstoten. In Vlissingen werd aan het einde van de ochtend een windsnelheid van 9 op de schaal van Beaufort en een windstoot van 102 kilometer per uur gemeten.