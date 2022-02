In Vlissingen is zondag tussen 11.00 en 12.00 uur een gemiddelde stormkracht 9 gemeten. Hiermee is officieel sprake van een storm, waarmee het de tweede storm van dit jaar en de tweede in een week tijd is, meldt Weerplaza aan NU.nl.

De storm van zondag heeft in tegenstelling tot storm Corrie vorige week geen naam gekregen. Alleen op meetpunt Vlissingen kwam het tot een officiële storm.

Stormen die een grote impact hebben, krijgen een naam. Het KNMI hanteert met Met Office (Verenigd Koninkrijk) en Met Éireann (Ierland) dezelfde naamgeving. Het is dus mogelijk dat een storm bij ons meevalt, maar bijvoorbeeld in Engeland wel flink huishoudt en van de Britse weerdienst een naam krijgt.

De zwaarste windstoot werd ook bij Vlissingen gemeten. De wind haalde uit naar 102 kilometer per uur. Ook elders in de kustgebieden komen zware windstoten voor.

Op meetpunt Voorschoten werd een windstoot van 96 kilometer per uur gemeten en in Wilhelminadorp haalde de wind uit naar 94 kilometer per uur.

Door de harde wind is in het Zuid-Hollandse Katwijk het dak van een flatgebouw gewaaid. Vijf woningen zijn ontruimd, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat om een flat van vier verdiepingen aan de Rijnmond.

Volgens de zegsman van de veiligheidsregio is ongeveer 30 meter dak, dakbedekking en isolatie losgekomen. "Je kunt van bovenaf naar binnen kijken."

Meerdere vaccinatielocaties dicht vanwege wind

Op meerdere plekken in het land zijn wegens de wind vaccinatielocaties gesloten. Dat gebeurt met het oog op de veiligheid van bezoekers en vaccinatiemedewerkers, lieten regionale GGD's zaterdag weten.



In en rond Rotterdam zijn twee vaccinatielocaties gesloten, die bij de SS Rotterdam en bij metrostation Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. In het noorden van Noord-Holland blijft de vaccinatielocatie in Middenmeer de hele zondag dicht.

Mensen die dan een prikafspraak hebben, kunnen naar de vaccinatielocatie gaan in het dorp Hem, tussen Hoorn en Enkhuizen. De priklocatie in Alkmaar blijft tot 14.00 uur dicht; mensen die daarvoor een afspraak hadden staan, kunnen 's middags langskomen.



Vanwege de windstoten geldt in een groot deel van het land zondag code geel, met uitzondering van Groningen, Drenthe en Overijssel.