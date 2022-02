De politie gaat maatregelen nemen in de Rotterdamse buurt waar in de nacht van zaterdag op zondag een explosie en een beschieting plaatsvonden. Met verscherpt toezicht en het plaatsen van een mobiele camera probeert de politie "herhaling te voorkomen". Of er een verband is tussen de incidenten is nog niet duidelijk.

De incidenten gebeurden rond 2.20 uur op het Piet Paaltjensplein en de Jan Kobellstraat in Rotterdam-West.

Bij de woning aan het Piet Paaltjensplein werd waarschijnlijk een explosief naar binnen gegooid. Daarbij raakte een man zwaargewond; hij werd buiten kennis naar het ziekenhuis gebracht. De man is inmiddels weer aanspreekbaar, laat de politie zondag weten.

Ongeveer een kilometer verderop werd een woning aan de Jan Kobellstraat beschoten. Daarbij werden de muur en een ruit geraakt. Volgens Rijnmond lag de stoep voor de woning "bezaaid met kogelhulzen". De bewoner van dat pand kwam met de schrik vrij.

Volgens de politie is er nog "heel veel onduidelijk" rond de incidenten. Zo wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de explosie en de beschieting. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de explosie die een dag eerder plaatsvond aan de Jan Luykenstraat hiermee te maken heeft.