Het is "echt een slecht idee" om weer meer gas te gaan winnen in Groningen, zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), zondag tegen onderzoeksprogramma Pointer. De organisatie komt in maart met een officieel advies, maar zegt nu al dat het besluit waarschijnlijk gaat leiden tot meer problemen in het aardbevingsgebied.

Volgens Kockelkoren is het opschroeven van de gaswinning onwenselijk vanwege de veiligheid van de mensen in Groningen. "Onvoldoende huizen zijn versterkt en vele bewoners hebben ook nog niet te horen gekregen óf hun huis voldoet aan de veiligheidsnorm", zegt hij tegen Pointer.

De gaswinning in Groningen leidt al jaren tot aardbevingen, waardoor huizen beschadigd raken. Kockelkoren zegt in de uitzending dat twee dingen nodig zijn voor het verbeteren van de veiligheid in het gebied: "de gaswinning zo snel mogelijk afbouwen naar nul en de huizen die dat nodig hebben, versterken."

Het vorige kabinet had in de afgelopen jaren beloofd de gaswinning terug te brengen. Afzwaaiend minister Stef Blok (Economische Zaken) had een paar dagen voor zijn vertrek in januari echter aangekondigd dat in het lopende gasjaar mogelijk bijna twee keer zo veel Gronings gas nodig is als eerder geraamd. Het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. In die periode zou de productie moeten worden verhoogd van 3,9 miljard kuub naar maximaal 7,6 miljard kuub. Dat komt onder meer door contracten met Duitsland.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief, die in het nieuwe kabinet over de gaswinning gaat, zei op zijn eerste dag dat hij wil kijken wat hij kan doen om de extra gasproductie te voorkomen. De staatssecretaris heeft daarvoor nog tot 1 april de tijd. Dan moet hij een beslissing nemen over het definitieve winningsniveau. Voor die datum moet er ook een nieuw veiligheidsadvies liggen van het Staatstoezicht. Dat advies komt in maart, het kabinet neemt in april een besluit.