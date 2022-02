Het is zondag bikkelen voor de deelnemers van de zevende editie van het NK Tegenwindfietsen. Er staat een volle windkracht 7 op de Oosterscheldekering en het regent. De windstoten lopen op tot 80 kilometer per uur.

"Het is echt heel beestachtig weer. Door de harde wind is het met stip de koudste editie", zegt organisator Robrecht Stoekenbroek. Volgens de 'chef de mission' is deze stormachtige en natte editie vergelijkbaar met de race in 2020, tijdens storm Ciara. Op Twitter is te zien dat ook de spandoeken bij de finish niet bestand zijn tegen de harde wind.

Deze editie van het NK Tegenwindfietsen telt 325 deelnemers, verdeeld over 25 ploegen en 225 individuen. Dat doen ze op gewone fietsen zonder versnellingen.

"Deze editie was sneller uitverkocht dan ooit, binnen drie uur. Ik denk dat het een soort therapie is voor Nederland na twee coronajaren", zegt Stoekenbroek.

Zondag om 8.00 uur klonk het startschot voor de eerste deelnemers. Tot 10.30 uur racen de individuen over de Oosterscheldekering. De teams staan tot 11.45 uur op de trappers om de regen en windstoten te weerstaan.