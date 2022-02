De politie heeft zondagochtend acht verdachten aangehouden na een steekpartij in het Utrechtse Oudewater. Een negende persoon werd later op de dag aangehouden. Bij de steekpartij kwam een persoon om het leven.

Het steekincident vond rond 6.30 uur plaats in een woning aan de Kapellestraat in Oudewater. Volgens RTV Utrecht gebeurde dat in een voormalige dokterspraktijk, waar nu meerdere appartementen in gebouwd zijn.

De recherche onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld. Volgens de politie hebben alle verdachten de Poolse nationaliteit.

Burgemeester Danny de Vries van Oudewater zegt tegen RTV Utrecht mee te leven met de nabestaanden. Hij zegt het geweld onder de Poolse gemeenschap in de plaats "een zorgelijke ontwikkeling" te vinden.

"We moeten kritisch kijken naar hoe deze gemeenschap in onze samenleving functioneert, wat er moet gebeuren en hoe we dat kunnen verbeteren", aldus De Vries. Hij benadrukt dat hiervoor ook verantwoordelijkheid ligt bij de uitzendbureaus en bedrijven die arbeidsmigranten inhuren.