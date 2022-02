De politie heeft zondagochtend acht verdachten aangehouden na een steekpartij in het Utrechtse Oudewater. Bij de steekpartij kwam een persoon om het leven.

Het steekincident vond rond 6.30 uur plaats in een woning aan de Kapellestraat in Oudewater. Volgens RTV Utrecht gebeurde dat in een voormalige dokterspraktijk, waar nu meerdere appartementen in gebouwd zijn.

De recherche onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld.