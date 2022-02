Een woonzorgcomplex aan de Driesprong in Zuidland (Zuid-Holland) is deels ontruimd vanwege een uitslaande brand zaterdagmiddag. De 28 bewoners die hun woning moesten verlaten, zijn opgevangen in een recreatiezaal aan de andere kant van het gebouw, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Er zijn geen gewonden zijn gevallen. De brand is overgeslagen naar het dak van het complex. Bij de brand komt veel rook vrij.

Rond 18.00 uur meldden de hulpdiensten dat de brand was geblust, maar iets later bleek dat het vuur in het dak nog niet onder controle is.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen.