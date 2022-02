Rechters vragen zich af of ze de Belastingdienst nog wel kunnen "geloven en vertrouwen". Dat staat in een uitspraak waarin een bedrijf jarenlang ten onrechte is achtervolgd door de Belastingdienst.

De uitspraak van het hof in Arnhem-Leeuwarden is om meerdere redenen opvallend. Allereerst vanwege de felle bewoordingen van de rechter. Maar ook omdat het deze keer gaat om de Belastingdienst zelf en niet de afdeling toeslagen, de Dienst wordt dus in het hart geraakt. Verder blijkt dat ondernemingen op de zwarte lijsten van de Belastingdienst stonden, en dus niet alleen personen.

Wat is de Fraude SIgnalering Voorziening? De Belastingdienst hield twintig jaar een zwarte lijst bij

In dit datasysteem werden de gegevens van burgers opgenomen waarvanzonder bewijs gedacht werd dat ze fraude pleegden

Het ging om 270.000 burgers

Voor het systeem was geen wettelijke grondslag

Bij de inschatting van het frauderisico deed de Belastingdienst aan etnnisch profileren, werd dus gekeken naar uiterlijke kenmerken en nationaliteit

Wat verder opvalt is dat de Belastingdienst tot op de zitting nog steeds blijkt vast te houden aan "de strenge aanpak". Pas als het Hof met indringende vragen komt, worden de naheffingen ingetrokken.

De Besloten Vennootschap waar in het deze zaak om gaat is in eigendom van een echtpaar dat verschillende bv's beheert. Een werknemer van een van die BV's kreeg een controle wegens mogelijke fraude met de toeslagen van een kind. Een inspecteur van het belastingkantoor in Emmen besloot in 2016 daarop ook de eigenaren van de BV aan een controle te onderwerpen.

Echtpaar wordt jarenlang achtervolgd door Belastinginspecteur zonder snipper bewijs

Wie de werknemer is en wie het echtpaar dat het bedrijf leidde is niet bekend. Wel staat in het vonnis dat de Belastingdienst uitgaven controleerden voor "kinderen met een deel buitenlandse klinkende naam". De ondernemer voelde zich niet gehoord nadat hij klachten indient over de inspecteur met betrekking tot discriminatie.

Volgens de ondernemer en zijn vrouw werd er door de Belastingdienst zonder inhoudelijke toetsing vanuit gegaan dat ze privé niet te goeder trouw waren waarna ze hen grove fraude werd verweten. Jarenlang wordt het echtpaar achtervolgt wegens vermeend verkeerde belastingaangiftes, waarvoor geen snipper bewijs blijkt te zijn. Aftrekposten worden niet geaccepteerd, waarna ze forse naheffingen krijgen

Tegenover de rechter verklaren de ondernemer en zijn partner dat ze "vierhonderd blauwe enveloppen" hebben ontvangen, dat honderd bezwaren en beroepschriften hebben heeft ingediend. De "fysieke en psychische stress" en "het onbegrip van wat hun is overkomen eisten en eisen nog steeds hun tol," zo zeggen ze. Een van hen is met burn-out verschijnselen en psychische problemen onder medische behandeling.

Inspecteur geeft onzorgvuldig handelen toe

In mei 2021 jaar kreeg een van hen het bericht dat een van hen was opgenomen in het zogenaamde Fraude Signalering Systeem, de "zwarte lijst". De Inspecteur van de Belastingen erkende op de zitting dat "onzorgvuldig" is gehandeld, en begreep het "onderzoek als streng is ervaren". Van de medewerker van de Belastingdienst die de controle uitvoerde was bekend dat hij "de strenge aanpak" hanteerde en is inmiddels in die functie niet meer werkzaam.

Tijdens de zitting kwam het tot een harde confrontatie tussen het hof en de inspecteur van belastingen. De ondernemer had de documenten die te maken het hebben met het FSV en ook belastingdossiers opgevraagd. Maar die had hij niet gekregen. De inspecteur beweerde dat wel van inzage sprake was geweest. Maar de stukken werden ook tijdens de zitting niet overlegd.

De rechters weigerden mee te gaan met de beweringen van de inspecteur. "Het hof vraag of de rechter de Belastingdienst nog wel kan geloven", staat er in het vonnis. Toen de inspecteur antwoordde dat de aanslagen "waarschijnlijk wel kloppen" zeiden de rechters: "Het Hof vraagt of dit zo is en vraagt nogmaals of de rechter de Belastingdienst kan vertrouwen."

De inspecteur - die niet met het bewijs over de FSV-signalering komt - stelt dan ineens dat de zaak "om een oplossing vraagt" en is bereid naheffingsaanslagen te willen vernietigen en "ook andere belastingzaken te willen oplossen".

Het Hof noemt de vernietiging van de naheffingen "een begin". De ondernemer wint de zaak op alle punten en de Belastingdienst wordt veroordeeld in de proceskosten, waarbij de rechter vraagt "ruimhartig" te zijn. De Inspecteur blijft vervolgens volhouden dat "niet onzorgvuldig is gehandeld" maar geeft toe dat "het totale plaatje" wel vraagt om een "ruimhartige vergoeding".

Leijten en Omzigt stellen Kamervragen over de uitspraak

De Kamerleden Pieter Omtzigt en Renske Leijten hebben de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de uitspraak. Omtzigt vraagt zich af waarom is de zaak niet eerder geschikt. "Vierhonderd blauwe enveloppen, dan ben je niet bezig met een rechtvaardige manier belasting innen, maar met het kapotmaken van levens."

SP'er Leijten, die samen met RTL en Trouw het bestaan van de FSV-lijsten naar buiten bracht noemt het niet meer dan "terecht" dat de rechter de Belastingdienst nu een halt toeroept. "We proberen met een eindeloze reeks moties de Belastingdienst te dwingen mensen informatie te geven over die lijsten. Ze zeggen dat ze er alles aan doen, maar dat blijkt dus helemaal niet het geval, sterker nog: de dossiers worden niet vrijgegeven. Dat wordt nu door de rechter rechtgezet."