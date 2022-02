Voormalig topambtenaar Maarten Ruys wordt voorzitter van de onderzoekscommissie die zich buigt over de chaotisch verlopen evacuatie van ambassadepersoneel uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel afgelopen zomer. Dat schrijven ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet wilde hier oud-minister Frank de Grave voor aanstellen, maar die zag ervan af nadat de gehele oppositie om een andere kandidaat had gevraagd.

De Grave was tussen 1998 en 2002 minister van Defensie. Veel Kamerleden vonden hem daarom niet de juiste keuze, omdat er juist naar dat departement onderzoek gedaan moet worden.

Ruys was tussen 2002 en 2008 secretaris-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna was hij onder meer adviseur van het gemeentebestuur van Amsterdam en gemeentesecretaris van Groningen. Verder werkte hij tijdelijk bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de NVWA.

De 67-jarige Ruys heeft eerder onafhankelijke commissies geleid. Hij deed onderzoek naar financiële misdragingen bij de centrale ondernemingsraad van de politie en naar problemen bij het Huis voor Klokkenluiders.

De komende weken gaat Ruys zijn commissie samenstellen. Die gaat onderzoek doen naar de crisisaanpak en evacuatie uit Afghanistan. Nadat de Taliban half augustus de macht in dat land hadden heroverd, probeerde Nederland net als veel andere landen ambassadepersoneel en Afghaanse medewerkers te evacueren uit de hoofdstad Kaboel. Dat verliep echter uitermate chaotisch.