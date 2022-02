De gemeente Rotterdam heeft een boete opgelegd aan twee gezinnen van wie de kinderen na een waarschuwing opnieuw zijn betrapt op het dragen van een mes op straat. Dit bevestigt een woordvoerder vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf. Het gaat om een fors bedrag van 2.500 euro per gezin.

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, kondigde dit beleid bijna twee jaar geleden aan om het messengeweld in de stad te stoppen. Hij noemde het destijds "buitengewoon zorgelijk" dat ouders van betrapte kinderen soms "vrij laconiek" reageren op het feit dat hun kind een mes op zak heeft.

Ouders van kinderen bij wie voor het eerst een mes wordt aangetroffen, krijgen een waarschuwing. Bij een tweede keer krijgen zij een last onder dwangsom, wat neerkomt op een boete van 2.500 euro. "En dat is veel geld", zei Aboutaleb destijds, die als burgemeester het recht heeft zo'n dwangsom op te leggen.

De evaluatie van het beleid staat voor dit jaar gepland.

Meer tieners betrokken bij steekincidenten

Het is verboden om een (steek)wapen op zak te hebben. Dat geldt voor allerlei soorten messen, van stiletto's tot aardappelschilmesjes.

De politie nam de afgelopen jaren steeds meer messen en andere steekwapens van jongeren in beslag. In 2020 ging het om ruim 1.500 voorwerpen, tegenover 486 in 2017. Ook raakten volgens de politie meer tieners betrokken bij steekincidenten.

Om het messenbezit onder jongeren tegen te gaan, vond in oktober een landelijke inzamelactie plaats waarbij jongeren anoniem en zonder risico op een straf hun mes konden inleveren.