Het weer kent dit weekend twee gezichten. Zaterdag blijft het grotendeels droog, terwijl zondag kletsnat wordt. Op beide dagen waait het stevig, meldt Weerplaza vrijdag.

Zaterdag zijn er perioden met zon en oogt het weerbeeld "vriendelijk", aldus de weerdienst. Er is sprake van een matige zuidwestenwind, kracht 4. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 graden Celsius.

In de loop van de dag neemt de wind in het westen en noorden in kracht toe. Aan zee en in het Waddengebied kan het zelfs hard gaan waaien, kracht 7.

's Middags neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. 's Avonds trekt dan een regengebied over het land. De regens is volgens Weerplaza "de voorbode van een kletsnatte zondag".

Zondag tegenovergestelde van zaterdag

Zoals gezegd valt er zondag flink wat regen. Op veel plaatsen kan 20 tot 30 millimeter water vallen. Ook staat er een vrij krachtige tot krachtige wind. Aan zee en op de Wadden kan het opnieuw hard gaan waaien.

De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden, maar door de regen en wind voelt het waterkoud.

Pas tegen de avond wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger. Desondanks blijven nog een aantal losse buien over het land trekken. Mogelijk leveren de buien ook wat winterse neerslag op in de vorm van hagel of natte sneeuw.

Maandag verloopt op een enkele bui na grotendeels droog. Ook laat de zon zich weer zien.