Tegen Syriëganger Angela B. uit Soest is vrijdag zes jaar celstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte de 26-jarige vrouw in Syrië zes jaar deel uit van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

"Ze heeft bijgedragen aan de dood van veel slachtoffers die op beestachtige wijze zijn vermoord. Tot de allerlaatste snik is ze in het kalifaat gebleven", zei de officier van justitie bij haar strafeis in de rechtbank van Rotterdam.

"Ze was een echte IS-vrouw, precies zoals de moordende en nietsontziende organisatie ze nodig had", aldus de officier van justitie. "Ze is vol overtuiging afgereisd om de gewapende strijd in Syrië te steunen."

Eerder op de dag zei B. dat ze er spijt van heeft dat ze naar Syrië was vertrokken. "Als ik mijn leven opnieuw kon doen, dan had ik die keuze zeker niet gemaakt. De grootste fout van mijn leven", verklaarde ze.

Tevens beweerde B. dat ze de gruweldaden van IS veroordeelt. "Ik weet dat ik fout heb gezeten. Ik vind het vreselijk wat er allemaal is gebeurd, wat ze allemaal hebben aangericht. Het is heel erg dat ik onbewust heb deelgenomen aan zo'n organisatie, vreselijk."

De Nederlandse trouwde in Syrië met de Portugese jihadstrijder Fabio P. Zij leerde hem na haar bekering tot de islam kennen via internet. "Ik zag hem als een held in Syrië die alle moslims aan het helpen was."

De IS-strijder was volgens de autoriteiten betrokken bij de productie van executievideo's. B. beweert dat ze door P. "heel erg in de maling was genomen". Ze zou een andere voorstelling hebben gehad van de situatie in Syrië.

B. ontsnapte tijdens detentie in vrouwenkamp

Tijdens detentie in een kamp voor IS-vrouwen wist B. te ontsnappen. Via het Nederlandse consulaat in Turkije keerde ze begin 2021 terug naar Nederland. Sindsdien zit ze vast.

Het OM is ervan overtuigd dat B. wist welke gruweldaden IS pleegde. Zo schreef de destijds achttienjarige in een afscheidsbrief aan haar moeder dat ze "wilde sterven onder de islamitische vlag". Verder zijn er talloze foto's waarop B. een wapen toonde en een testament met de belastende tekst dat ze tot het bittere einde bij IS wilde horen met een strijder.

"Ik moest gewoon doen alsof ik bij ze hoorde, dat beeld heb ik geprobeerd op te houden. Als ik dat niet had gedaan, had ik hier vandaag niet meer kunnen zitten", beweerde B. in de rechtbank.

Twee meisjes van vijftien en zestien jaar oud, die in 2015 vlak voor hun oversteek naar Syrië werden tegengehouden, verklaarden dat B. via sociale media meiden ronselde om naar het kalifaat te komen.