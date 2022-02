Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag celstraffen tot bijna 23 jaar opgelegd voor de vergismoord op Djordy Latumahina in 2016. Tony D., die door de rechtbank nog werd vrijgesproken, moet 22 jaar en elf maanden de cel in omdat hij een van de schutters was.

De moord op de Amsterdamse dj leidde tot grote beroering. De 31-jarige man werd onder vuur genomen toen hij in de auto zat met zijn gezin. Zijn vriendin raakte zwaargewond, maar overleefde het ternauwernood. Hun toen twee jaar oude dochter bleef ongedeerd.

Na de vergismoord werd duidelijk dat het de bedoeling was een crimineel te liquideren die in dezelfde flat woonde en in hetzelfde type auto reed als Latumahina.

Vijf mannen kregen in 2018 celstraffen tot dertig jaar opgelegd. Drie van hen stonden in hoger beroep terecht. De 39-jarige D. is volgens het gerechtshof een van de twee mannen die op 8 oktober 2016 de trekker overhaalde. Een verklaring van een anonieme getuige die in hoger beroep naar voren trad en over de rol van D. verklaarde, is volgens het hof betrouwbaar genoeg om als bewijs te dienen.

Schutter D. was onderdeel van moordcommando

D. werd vorig jaar in september veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in het voorbereiden van een moordaanslag op crimineel kopstuk Naoufal F. Omdat een tijdelijke straf niet hoger mag uitvallen dan dertig jaar cel, kreeg D. vrijdag een straf van 22 jaar cel en elf maanden opgelegd. Hierbij is ook rekening gehouden met vier weken hechtenis in een verkeerszaak.

Niet alleen D., maar ook Cedric R. en Djurgen W. werden schuldig bevonden aan het plannen van de liquidatie van F. Diezelfde R. en W. kregen in de zaak-Latumahina lange celstraffen opgelegd, maar gingen in dat proces niet in hoger beroep.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormden de mannen een moordcommando dat liquidaties uitvoerde op bestelling en is dat de reden dat ze in beide zaken schuldig zijn bevonden.

Naast D. kregen Wendell R. (de broer van Cedric R.) en Ulrich B. vrijdag celstraffen opgelegd. De twee laatstgenoemden zijn veroordeeld tot twintig jaar cel.