Het stilleggen van de kernreactor in Petten vorige maand vanwege een lekkage heeft mogelijk grote gevolgen voor honderden kankerpatiënten, waarschuwt Marcel Stokkel van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam woensdagavond bij NHnieuws. In Petten worden medische isotopen geproduceerd die van levensbelang zijn bij het diagnosticeren en behandelen van mensen met kanker.

De kernreactor ligt al sinds 21 januari stil nadat een lekkage werd ontdekt in de kelder. Stokkel denkt dat honderden kankerpatiënten hierdoor in de problemen komen. "Voor gemiddeld zeshonderd patiënten per jaar is een behandeling met medische isotopen echt een laatste redmiddel."

In het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis is er nog een voorraad voor ongeveer een tot twee weken. "Als de voorraden op zijn, hebben we geen alternatieven meer." Hij waarschuwt bij de regionale omroep voor wereldwijde problemen door de stillegging van de kernreactor in het Noord-Hollandse Petten.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) vreest bij de NOS voor grote problemen door de tekorten aan medische isotopen. "Er zijn nu al meldingen in meerdere ziekenhuizen in het land dat een aantal scans niet kan plaatsvinden", zegt Andor Glaudemans, voorzitter van de NVNG.

Problemen kunnen weken aanhouden

Volgens Glaudemans kan het zeker zes tot acht weken duren voordat de situatie weer normaal is. Reactoren in het buitenland kunnen de problemen met de kernreactor in Petten slechts voor een klein deel opvangen.

De medische isotopen worden wereldwijd in zes landen gemaakt: Nederland, België, Australië, Polen, Tsjechië en Zuid-Afrika. In Nederland en België worden de meeste medische isotopen gemaakt, maar ook in België ligt de reactor stil wegens gepland onderhoud.

De Belgen gaan nu proberen of ze de reactor eerder kunnen opstarten en Polen kan de capaciteit iets opschroeven, zegt een woordvoerder van het nucleaire instituut NRG, exploitant van de reactor in Petten, tegen de NOS. Desondanks kunnen de tekorten door het stilleggen van Petten niet helemaal worden opgevangen.

Glaudemans hoopt dat het bij de zes tot acht weken blijft. Hij wijst erop dat isotopen niet alleen bij kanker worden ingezet, maar ook bij hart- en vaatziekten en de bestrijding van infecties. "Hoe langer het duurt, hoe groter het probleem."