Het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) ontvangt jaarlijks vanuit de achterban ongeveer 150 meldingen over racisme jegens en discriminatie van Turkse Nederlanders. Dat laat de instantie, die namens de Turkse gemeenschap met de Nederlandse overheid overlegt, donderdag weten aan NU.nl. De politie en het Openbaar Ministerie Oost-Nederland (OM Oost-Nederland) geven toe rond een incident met een Turks-Nederlands gezin in Giethoorn tekort te zijn geschoten.

Volgens IOT-voorzitter Zeki Baran gaat het vooral om meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook geeft hij voorbeelden van racistisch pestgedrag door buurtbewoners en racistische leuzen die met graffiti zijn aangebracht op gebouwen van Turks-Nederlandse organisaties, zoals moskeeën.

Woensdag meldde onderzoeksprogramma Zembla dat een Turks-Nederlands gezin na een reeks racistische pesterijen door jongeren was verhuisd uit Giethoorn. De politie Oost-Nederland, het OM Oost-Nederland en de gemeente Steenwijkerland zouden zijn tekortgeschoten bij de aanpak van de discriminatiezaak.

De politie en het OM Oost-Nederland erkennen fouten te hebben gemaakt. "Ons beleid is dat we altijd een aangifte opnemen als er discussie ontstaat en wanneer men erop staat. Dat is hier niet gebeurd", zegt de politie donderdag in een reactie op de zaak. De politie belooft in de toekomst nadrukkelijk aan collega's te vragen om altijd een aangifte op te nemen. "Zeker als discriminatoire aspecten een rol spelen."

'Instanties nemen discriminatie van Turkse Nederlanders niet serieus'

Volgens Baran staat de Giethoornse discriminatiezaak niet op zichzelf. De IOT-voorzitter stelt dat er een duidelijk patroon is dat overheidsinstanties klachten van Turkse Nederlanders over discriminatie en racisme onvoldoende serieus nemen. Kwalijk, zo vindt de IOT-voorzitter. "Mensen raken hierdoor het vertrouwen in instanties kwijt."

Baran wil met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) in gesprek over het terugkerende racisme jegens Turkse Nederlanders. Een NCDR-woordvoerder laat aan NU.nl weten niet op individuele gevallen in te kunnen gaan.