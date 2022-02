Boa's in de Arnhem moeten straks hoofddoeken en keppeltjes kunnen dragen, besloot de gemeente woensdag. De gemeente wil daarmee ook een signaal afgeven aan de politiek. Andere gemeenten wachten nog een landelijk besluit af, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs negen grote steden.

In de Tweede Kamer werd in november 2021 een motie aangenomen. Daarin stond dat er onderzoek moest worden gedaan naar de impact van het dragen van hoofddeksels tijdens het werk. Kort daarop, in december 2021, diende de PVV een motie in om het dragen van hoofddeksels op de werkvloer te verbieden. Deze motie werd ook aangenomen, daarom is het onderzoek uitgesteld.

Het is ook niet aan de gemeenten zelf om hier beleid voor in te voeren. Er gelden namelijk landelijke richtlijnen voor de uniforms, die zijn opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Toch besloot Arnhem deze week een motie voor het dragen van hoofddeksels voor handhavers aan te nemen. "Het is belangrijk om dit signaal door te geven aan de Tweede Kamer", zegt een woordvoerder.

Arnhem zegt ook waarde te hechten aan de herkenbaarheid van boa's en dat het uniform daarom pas echt wordt aangepast als daartoe landelijk is besloten door de VNG. "We zullen ook hier pleiten voor het inclusiever maken van de uniformen", aldus de gemeentewoordvoerder.

Ook andere steden willen dat boa's hoofddeksels mogen dragen

Ook de gemeente Utrecht vindt dat boa's hoofddeksels moeten kunnen dragen. De stad nam in november vorig jaar een motie daarover aan. Hoewel al voorbereidingen worden getroffen, moet ook het nationale debat hierin betrokken worden, blijkt uit een beantwoording van vragen van de gemeenteraad. Rotterdam nam een soortgelijke motie aan en wil dat het voor handhavers mogelijk wordt om een hoofddeksel te dragen.

Ook Tilburg sprak zich hierover uit: "Wij willen een voorbeeldrol vervullen en representatiever zijn voor de gemeenschappen die we bedienen", schreef burgemeester Theo Weterings eind december aan de gemeenteraad.

'Goed dat het debat weer is geopend'

Andere grote steden nemen nog niet direct stelling en wachten het onderzoek en het daaropvolgende landelijke besluit af. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt dat het om nationale wetgeving gaat en dat het daarom belangrijk is om te wachten op duidelijkheid uit de Tweede Kamer. De gemeente Den Haag wacht het ook af, maar noemt het "goed dat het debat nu opnieuw geopend is".

In Eindhoven, Nijmegen en Breda is het dragen van hoofddeksels door boa's op dit moment geen onderwerp van discussie, zeggen de woordvoerders. "Er is geen enkele handhaver die een hoofddoek draagt", zegt een woordvoerder van de gemeente Breda. Eindhoven benadrukt dat de gemeente een inclusieve organisatie wil zijn, maar dat er vanuit boa's geen signalen zijn dat zij behoefte hebben aan het dragen van een hoofddoek of keppeltje. Nijmegen voegt daaraan toe "de discussie in andere steden wel met interesse te volgen".

"Gemeenten mogen stelling nemen, maar het is niet aan de stad zelf om dit te beslissen", benadrukt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. Hij spreekt zich uit tegen het uitbreiden van het uniform. "Het is van groot belang dat zowel de politie als de boa's als de rechter neutraliteit uitstralen. Dat is gevat in het dragen van één uniform. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze weten wie de handhavers zijn, dat er niet allemaal soorten uniformen zijn en dat ze zich niet af hoeven te vragen of een handhaver neutraal is".