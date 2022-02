Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam tbs met dwangverpleging geëist tegen de dertigjarige Mustapha S. Hij zou op 21 mei vorig jaar in de Amsterdamse wijk De Pijp vijf mensen hebben neergestoken. Een van hen, de 64-jarige Roy Titawanno, kwam door meerdere messteken om het leven. Anderen raakten ernstig gewond.

S. verkeerde destijds in ernstige psychische problemen. Hij had last van wanen en kreeg naar eigen zeggen opdrachten van stemmen. Hij gebruikte medicatie om deze verschijnselen te onderdrukken, maar de werking daarvan zou beperkt zijn geweest.

Op de bewuste dag ging het bijzonder slecht met hem en was hij zijn pillen kwijt. Hij ondernam die dag naar eigen zeggen twee zelfmoordpogingen, voordat hij met twee messen op pad ging. Rond 23.00 uur sloeg hij in zeventien minuten zes keer toe, in de Ferdinand Bolstraat en omgeving. Eén slachtoffer bleef ongedeerd.

Slachtoffers en getuigen hebben onder meer verklaard dat de aanvallen zeer onverhoeds waren. S. zou de slachtoffers direct hebben gestoken, zodra zij zijn pad kruisten. Hij stak meerdere malen, onder meer in borst en rug. Ook pakte hij slachtoffers tijdens het steken vast. Zij waren volstrekt toevallige passanten. Eén vrouw werd aangevallen toen ze op haar fiets voor een stoplicht stond te wachten.

De politie rukte na tal van noodmeldingen massaal uit. S. kon vrij kort na het schokkende geweld worden aangehouden.

S. zegt zich niets te kunnen herinneren

Het OM zet vraagtekens bij de bewering van S. dat hij zich niets van het incident herinnert. Volgens justitie heeft hij zich daar tegenstrijdig over uitgelaten. Voor het bewijs is een verklaring van S. niet nodig, meent het OM. Er zijn camerabeelden van de aanvaller, getuigen dan wel slachtoffers hebben hem herkend en de dader ging in alle gevallen op dezelfde manier te werk. Volgens de officier van justitie is er sprake geweest van voorbedachten rade en heeft S. zich schuldig gemaakt aan moord en meervoudige poging tot moord.

Een psychiater en een psycholoog zijn tot de conclusie gekomen dat S. zijn daden niet kunnen worden toegerekend, omdat hij in een psychose verkeerde. De deskundigen vinden dat hij tbs met dwangverpleging opgelegd moet krijgen, mede om de samenleving tegen hem te beschermen.

Het OM neemt dat advies over en heeft de rechtbank gevraagd dat ook te doen. "Tbs is de enige passende afdoening", aldus de officier. De advocaat van S. wil geen gedwongen verblijf in een tbs-kliniek voor haar cliënt. Een zogeheten tbs met voorwaarden volstaat, meent zij.

De rechtbank doet uitspraak op 17 februari.